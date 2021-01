El Gobierno descarta repartir, como pide Ximo Puig, más vacunas a quien más administre: "No se puede convertir en una carrera"

La Comunitat Valenciana ha administrado ya más de 80.000 dosis de la vacunas para luchar contra la COVID-19, alrededor del 80% de las recibidas, lo que la sitúa como la autonomía con mayor ritmo, solo por detrás de Ceuta y Melilla, según un informe del Ministerio del Interior. Ante esta situación, el presidente de la Generalitat Valenciana. Ximo Puig, abogaba por que el Ministerio de Sanidad flexibilice la distribución de las vacunas a las comunidades autónomas para que "las que puedan vacunar más -como es el caso de la Comunitat Valenciana- puedan avanzar más rápido".

El presidente valenciano celebraba que la vacunación vaya "a muy buen ritmo" y apuntaba como objetivo acelerar este proceso. Por eso, y pese a reconocer que se trata de una cuestión "muy delicada", proponía que a partir de próximos repartos se prime a quienes vacunen más rápido para evitar acumular "un stock más allá de lo razonable" para la segunda dosis. No obstante, ha descartado que se trate de una cuestión de "insolidaridad" sino de que el reparto sea más flexible: "No significa que no se mantenga el estatus de las vacunas que corresponden a cada comunidad; por supuesto".

El Gobierno ha respondido a esta reivindicación del presidente valenciano "celebrando" el ritmo de vacunación de la Comunitat Valenciana, pero rechaza que el plan de vacunación "se convierta en una carrera" entre territorios, al tiempo que apuesta por que se desarrolle con seguridad: "El Estado seguirá asegurando la equidad en el reparto".

Así, desde el Gobierno recuerdan que tal y como aseguró el ministro de Sanidad, Salvador Illa, hace una semana, "no se trata de hacer un sprint, sino una carrea de fondo". E insisten en que ya han empezado a llegar las vacunas de Moderna, que se suman a las de Pfizer, y la previsión de Moderna es que en las próximas semanas lleguen a España 600.000 dosis de esta vacuna.

El consejo interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde están representadas las comunidades autónomas, acordó los detalles del plan de vacunación contra la COVID-19 en España: "Es este consejo el que debe decidir si cambia las reglas o no".