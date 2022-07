Las bibliotecas son más que un edificio

El pasado 27 de junio las compañeras de EU-València presentamos una moción al Ayuntamiento de València debido a nuestra preocupación respecto al horario de apertura de las bibliotecas de la ciudad. La respuesta del ayuntamiento fue, en parte, que faltaba personal. ¡Ya sabemos nosotras que falta personal! Y esta es la cuestión: falta personal, pero no creemos que el ayuntamiento esté haciendo el esfuerzo necesario en cuanto a contratación de nuevo personal y planificación a medio plazo para evitar una mengua en un servicio cultural básico de nuestra ciudad.

Como consecuencia de la falta de personal, un problema que, por cierto, se arrastra ya varios años, las bibliotecas municipales sufren fuertes restricciones de horario en verano. Con la modificación del horario que implementa el ayuntamiento desde el 27 de junio hasta el 1 de octubre las bibliotecas abren solo las mañanas de lunes a viernes. Las restricciones son incluso mayores en agosto donde solo abrirán, por las mañanas, 8 bibliotecas del total de red, reduciendo, por tanto, a un cuarto el servicio ordinario.

Las bibliotecas no son solo un servicio cultural. No podemos renegar de su función social. Solo hay que ir a las bibliotecas y ver como muchos usuarios las utilizan para estudiar, consultar la prensa o incluso entrar a Facebook ya que todo esto no lo pueden hacer desde sus casas. Por tanto, las bibliotecas tienen que ser parte fundamental de una ciudad y el acceso a las mismas no se puede restringir en verano que es cuando la gente (jóvenes y mayores) disponemos de más tiempo libre. Por otro lado, un concepto que cada vez nos será más familiar conforme la crisis climática se vaya exacerbando es el de refugio climático. Un refugio climático no es nada más ni nada menos que un espacio donde la población (y sobre todo la población más vulnerable) pueda resguardarse los días de mucho calor. Desde EU-València reivindicamos el papel de las bibliotecas como refugios climáticos y, por tanto, insistimos en la necesidad de mantenerlas abiertas también en verano. Ya sea por su función cultural, social o por su importancia como refugio climático resulta poco comprensible que haya fuertes restricciones del horario de las bibliotecas en verano.

Pero es que, además la falta de personal, también es un problema grave que afecta a la red de bibliotecas municipales no solo durante el verano sino también durante el resto del año. De esta manera hay bibliotecas que entre semana no abren ni todas las tardes ni tampoco todas las mañanas. Cuando desde EU-València preguntamos por esto, el ayuntamiento nos respondió que los horarios de apertura estaban dentro de la legalidad, ya que esta dice que, para ciertas bibliotecas, el mínimo se establece en 20 horas semanales. Pues bueno, tenemos seis bibliotecas en nuestra ciudad que en horario ordinario (no de verano) abren, en general, unas 25 horas a la semana. Sí claro, se cumple la ley (¡faltaría más!) pero, ¿es esto ofrecer un servicio de calidad a la ciudadanía? Ante esta situación resulta, por tanto, curiosa la propuesta de la construcción de una nueva biblioteca a la Malvarrosa cuando apenas hay trabajadoras para mantener en la actualidad un servicio de calidad para toda la red. Se debe fortalecer la red actual frente a iniciativas expansionistas que no tienen en cuenta los costes de mantenimiento futuro de las instalaciones. Una biblioteca no es sólo infraestructura sino que necesita trabajadoras para poder funcionar.

Por todo esto, desde EU-València insistimos en la importancia de las bibliotecas como parte fundamental de la democratización de la cultura y reivindicamos su función social. Pedimos por tanto al actual gobierno local realizar un diagnóstico exhaustivo de las necesidades de personal y, en consecuencia, llevar a término una planificación con las concejalías competentes en materia presupuestaria y de personal, con el objetivo de cubrir eventuales situaciones previstas de necesidad mediante bolsas de trabajo y otras técnicas de gestión en materia de personal.

Miriam Cantos Escribanos

Miembro del Consell Polític Local de Esquerra Unida de València ciutat