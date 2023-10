L’herència rebuda i el malbaratament del Botànic

Una excusa repetida mil vegades no es converteix en una veritat.

El nou govern del PP i Vox comencen a disculpar la seua política de retallades en l’herència rebuda i el malbaratament del govern del Botànic.

L’endeutament durant el govern del Botànic ha crescut menys que durant el govern del PP.

Agafant períodes de duració semblant, el govern del PP durant els anys 2006-2014 va augmentar el deute públic de la Generalitat Valenciana en 26.152,4 milions d’euros, mentre que durant el govern del Botànic sols s’incrementà en 17.609,4 milions d’euros (AIReF | Observatorio de Información Económico-Financiera de las CCAA). I si durant els huit anys del govern del PP tingueren que fer front a les conseqüències de la crisi financera, durant el govern del Botànic calgué donar resposta a la pandèmia del Covid i a les conseqüències de la guerra d’Ucraïna.

El que si pot agrair el govern del PP i Vox al govern del Botànic és la reducció d’interessos aconseguida per la re negociació d’algunes operacions de préstec heretades. Durant el darrer govern del PP l’any 2014 se pagaven per interessos 1.229,1 milions d’euros, mentre que el primer any del govern del Botànic se renegociaren algunes operacions de préstec i l’any 2015 es liquida amb unes obligacions reconegudes per despeses financeres de 658 milions d’euros, quasi la meitat.

Tampoc cal que oblide l’actual govern valencià que una part del deute públic de la Generalitat Valenciana que ha contractat el govern del Botànic, ha estat per a fer-se càrrec dels “pufos” heretats dels governs del PP, com per exemple Ciudad de la Luz, Fira Alacant, Canal 9, SGR, Fira València, Circuit formula 1. La suma sols d’estos arriba fins els 3.285,5 milions d’euros.

L’endeutament durant el govern del Botànic creix menys que durant els darrers governs del PP, malgrat l’important esforç despesa, equiparant la inversió pública en serveis bàsics fonamentals de la Generalitat, a la mitjana de les Comunitats autònomes. L’any 2014, el darrer govern del PP a la Generalitat Valenciana destinava als serveis públics de sanitat, educació i protecció social, 2.191 euros per habitant. El govern del Botànic va liquidar l’any 2021 en 3.097 euros per habitant, un 41% més. En protecció social de 137 euros per habitant que invertia el PP, el govern del Botànic ha arribat a 324 euros, un 136% més. Per altra banda en despeses de promoció econòmica s’ha passat de 210 euros que invertia el govern del PP l’any 2014 a 387 euros que invertia el govern del Botànic, un 85% més (IGAE:Contabilidad nacional. Serie anual. Clasificación funcional del gasto del subsector Administración Regional (COFOG) y detalle por comunidad autónoma (hacienda.gob.es).

Esta política de despesa social es reflectís a l’evolució de la taxa de pobresa i exclusió social. que segons les dades de l’INE, s’ha reduït l’any 2022 al 22,3%, que tot i ser un percentatge alt, està lluny del 26,2% que teníem l’any 2014, quan governava el PP. La reducció d’esta taxa ha estat a la Comunitat Valenciana el doble que al conjunt de l’Estat, malgrat la pandèmia del COVID, les conseqüències de la guerra d’Ucraïna i l’augment de la inflació.(Tasa de riesgo de pobreza por comunidades autónomas(9963) (ine.es)

On la gestió del govern del Botànic és radicalment diferent a les retallades impulsades pels governs del PP és a la contractació de personal per a l’ensenyament no universitari i les institucions sanitàries. Entre els anys 2007-2014 el PP va augmentar en 2.835 funcionaris per a l’ensenyament no universitari i va reduir en 5.441 persones els efectius públics per a les institucions sanitàries, mentre que el govern del Botànic va augmentat tots dos efectius en 11.188 i 11.174 funcionaris (funcionpublica.hacienda.gob.es/funcion-publica/rcp/boletin1.html.).

El nivell d’ocupació d’una economia és la base del seu progrés. I l’evolució durant el govern del Botànic és la següent:

Seria bo que els actuals responsables polítics del govern valencià es deixaren d’excuses i es posaren a la feina. El cicle econòmic encara juga al seu favor, fins i tot la liquidació del sistema de finançament autonòmic que ingressaran este any serà positiva. Ara bé, la reducció d’ingressos per la baixada d’impostos caldrà que la compensen via despeses i això si que ho tindran que explicar.