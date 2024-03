Mazón se ha borrado del respeto a las personas

Es recurrente la comparativa en la que se sitúa a Vox a imagen y semejanza de aquella Unión Valenciana que absorbió el PP en los 90. Yo misma lo he referido en alguna ocasión. La diferencia clave es que Vox ha surgido para promover una involución social, tiene al general en Madrid, recibe órdenes estrictas de la meseta y las cumple sin protestar, es algo así como un antisistema dentro del sistema. UV no era inocua pero su ideario acababa en la franja azul de la senyera y la defensa del Regne y su influencia apenas cruzaba la frontera del cap y casal.

Hablábamos entonces de derecha regionalista, ahora lo hacemos de extrema derecha, aunque -si no fuera tan grave sería gracioso- ellos se enojan y repudian el calificativo. Pero qué es si no promover conferencias pro-vida para estudiantes en las que se ataca el derecho al aborto de las mujeres; qué es si no eliminar programas para el desarrollo del liderazgo femenino; qué es que en estos dos casos concretos uno de los ponentes sea un condenado por violencia en 21 causas contra su esposa, un diputado nacional que perseguía a su mujer gritándole delante de sus hijos “puta, te voy a hacer la vida imposible”. Es extrema derecha.

Y esto es solo el principio de la hoja de ruta de quienes queriendo eliminar las comunidades autónomas, no se despeinan a la hora de pactar para gobernar comunidades autónomas, como la nuestra. Pero la responsabilidad de los desvaríos, devaneos o como quieran ustedes llamarlos no es tanto suya, que ya vinieron avisando de por donde querían moverse, como de quien los acoge en el banco azul, les cede competencias, les apoya en las propuestas y además les ríe las gracias: el PP.

Hoy es 28 de marzo, hoy es el día en recuerdo y homenaje a las víctimas de la guerra y la dictadura franquista y mientras visitamos los paredones donde fueron fusilados, las fosas donde fueron arrojados y recordamos que su delito fue defender la democracia y no ceder a quienes querían imponer la dictadura, se nos abren las heridas con la propuesta de Ley de Concordia de PP y Vox.

En la Comunitat Valenciana PP y Vox han iniciado el retroceso, la vuelta a tiempos inhóspitos, a la pérdida de derechos que pensábamos ya consolidados, a la eliminación de un plumazo de todo lo avanzado en materia lingüística, en transparencia, en memoria democrática y en medios de comunicación. Hoy no tendremos reconocimiento institucional por que el Consell de la extrema derecha que encabeza Mazón se ha borrado del respeto a las personas, ha cambiado avances por involución y democracia por tiranía.