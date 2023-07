Yolanda Díaz es compromet a “arreglar” l'infrafinançament valencià en 2024 amb un nou sistema

La vicepresidenta del Govern i líder de Sumar, Yolanda Díaz, centra la seua campanya a València en la “democràcia econòmica”. En un teatre replet, amb mil persones a l'interior i diversos centenars al carrer, l'aspirant a la presidència del Govern s'ha compromés a aprovar una reforma del sistema de finançament autonòmic, caducat des de 2014, que deixa cada valencià amb 178 euros per càpita menys que la mitjana d'espanyols. “Ens comprometrem perquè en 2024 traguem els papers i arreglem el finançament autonòmic. És una qüestió de drets”, ha assenyalat la candidata, que comparteix candidatura amb Compromís en les circumscripcions valencianes.

La líder de Sumar ha apuntat que la reforma del sistema “és clau per a la vida de la gent”. Parlar de finançament autonòmic “és parlar d'escoles sense barracons, de sanitat amb dignitat, de serveis públics, dependència... cal parlar de finançament autonòmic perquè puguem millorar la vida”, ha recalcat la dirigent en l'autonomia pitjor finançada de l'Estat. Ho ha fet en el teatre Olympia, el mateix fòrum en què es va celebrar a la tardor de 2021 l'acte 'Altres polítiques' al costat de Mónica Oltra (Compromís), Ada Colau (En Comú Podem) i Mónica García (Más Madrid), considerat l'embrió de la plataforma d'esquerra plural.

Díaz ha posat èmfasi en les mesures per als treballadors, amb especial recalcament en la pujada del salari mínim, la reforma laboral, els ERTO i el rebuig a retardar l'edat de jubilació. Sense la seua presència en el Govern, assegura, res d'això s'hauria realitzat en els mateixos termes. També en la seua proposta de reforma tributària, que buscar acabar amb “el frau fiscal” i instaurar un sistema d'impostos més progressiu. “No és just que una perruqueria o una llibreria tributen el 17% mentre que els que mes tenen ho facen al 3%. Som clares, ens comprometem. Ja aquesta tot debatut i estudiat”; ha insistit la dirigent davant un auditori entregat.

Un record a Mónica Oltra

Díaz, acompanyada dels dirigents de Compromís que integren la candidatura conjunta i dels representants parlamentaris com Joan Baldoví, ha aplaudit el treball del Govern del Botànic en la Comunitat Valenciana de les dues últimes legislatures. “Necessitem guanyar per golejada a aquesta gent que està restringint els drets. Reivindique tot el treball del Botànic, tot el que s'ha fet aquests anys; continuem fent un país millor”, ha recalcat, animant l'auditori a fer campanya i votar.

El número dos de la candidatura Compromís-Sumar per València i coportaveu d'Iniciativa, Alberto Ibáñez, ha volgut posar en valor el treball de Mónica Oltra en dues legislatures del Pacte del Botànic. “Vull reivindicar la dona que va fer possible el canvi en 2015, que va agafar de les arpes de les multinacionals un hospital” i el va revertir a mans públiques, ha assenyalat Ibáñez, en referència a l'exvicepresidenta del Consell, que ha rebut un calorós aplaudiment i una llarga ovació del públic després de les paraules.

En la mateixa línia s'ha manifestat Àgueda Micó, número u per València, respecte a Joan Baldoví, valorant el seu treball en el Congrés dels Diputats en les últimes legislatures. “Esperem estar a l'altura”, ha dit sobre l'actual portaveu autonòmic. Micó s'ha compromés, des del Congrés, a lluitar per la reforma del sistema de finançament, del deute històric valencià, a executar les inversions concordes al pes poblacional, aconseguir la transferència de la gestió dels trens de rodalia, el dret civil, una llei d'igualtat lingüística, i oposar-se a les les macroplantes solars “que volen acabar amb el nostre territori” i al fet que no s'amplie el port de valència, una promesa que ha sigut rebuda amb entusiasme pels *assistents. “Si no ho fem nosaltres, no ho farà ningú”, ha assegurat.

En l'acte, conduït per la còmica Maria Juan, també ha participat Íñigo Errejón, que assegura que des de l'entrada en joc de Sumar hi ha possibilitat d'una victòria d'esquerres a Espanya i que la campanya ara parla de propostes tangibles. “Hem posat els desitjos de la gent en el centre de la campanya. Governarem amb el PSOE però un govern és una orquestra i és indiferents qui té la batuta”, ha indicat, per a recalcar: “No és el mateix si som forts, si marquem l'horitzó. No és un vot de resignació, és un vot d'esperança”. I ha conclòs: “Hi ha vents de remuntada. [Es tracta de] bufar fins a enterrar-los en la mar”.