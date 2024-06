La Policía Local de València arrebata una bandera LGTBI a los ediles de Compromís que iban a colgarla del balcón del Ayuntamiento

“Si Catalá no penja la bandera, fes-ho tu (Si Catalá no cuelga la bandera, hazlo tu)”. Así se ha pronunciado Papi Robles, portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, en un vídeo en el que se aprecia cómo un miembro de la Policía Local arranca la bandera LGTBIQ+ a los ediles de la oposición cuando intentaban colgarla en el balcón consistorial como muestra de reivindicación a raíz de las polémicas declaraciones de la alcaldesa en las que justificaba que “el Ayuntamiento de València no pone banderas en el balcón, pero no por el día del orgullo; no lo pone por el día del ELA, ni el día del Alzheimer, ni el día del cáncer”, sino que desde noviembre de 2023 lo hacen a través de dos pantallas digitales instaladas en los laterales de la fachada con el fin de “reducir el plástico de estos materiales”.

Durante la grabación, el agente les manifiesta que no pueden hacerlo [colgar la bandera], a lo que Robles le responde: “¿En qué normativa está?”. Finalmente, el Policía Local consigue arrebatarle la bandera al concejal de la formación valencianista Giuseppe Grezzi.

El vídeo, que acumula más de 20.000 reproducciones en la red social X (antiguamente llamada Twitter) muestra el revuelo de los usuarios con comentarios como “la policía no puede dedicarse a trabajar en lo importante”; “con las banderas franquistas no son tan implacables” o “esto es el Partido Popular”.

Robles lamenta que la manifestación del Orgullo, que se celebra en València desde el 24 de junio de 1979, se ha manchado por “distintas regresiones graves” desde la llegada del bipartito de PP y Vox. A ello, añade que la capital del Túria ha sido durante los últimos años “una ciudad referente en los logros de derechos de las personas LGTBIQ+, en colaboración entre instituciones y movimientos por los derechos civiles en la protección y fomento de la diversidad sin complejos”: “Hoy es protagonista de escándalos liderados por los gobiernos de ultra derecha que quieren hacernos retroceder”.

Tal y como manifiesta la portavoz valencianista, algunos de los retrocesos a los que se ha sometido a este colectivo han sido “la expulsión de las organizaciones LGTBI de la corporación de los Gay Games 2026, haciendo partidismo de lo que debería ser un evento de promoción de la igualdad y la diversidad en el deporte. También el intento de politización del Orgullo LGTBI en la ciudad, rompiendo por primera vez después de nueve años la colaboración entre el Ayuntamiento y los movimientos sociales (Lambda, AVEGAL y FELGTBI+) para la celebración de este día y organizando una fiesta sin el apoyo de los movimientos sociales”.

“Todo ello son hechos que han escondido la LGTBIfobia del PP que se destapó ayer con las declaraciones de Catalá”, declara Robles. Con ello, ha hecho hincapié en el audio publicado por este diario en el que el director general de Diversidad de la Generalitat Valenciana, Stephane Soriano, amenaza con dejar sin financiación a Lambda, colectivo LGTBIQ+ más activo en València, con declaraciones como “que se busque la vida a partir de ahora, pero ya. De la Generalitat que no esperan nada”.

Ante estas acciones, la concejala de Compromís Lluïsa Notario explica que desde el grupo municipal han presentado una moción de urgencia este viernes al Pleno ante “las graves declaraciones” de Catalá, de Soriano o “de la consellera de Igualdad calificando como una celebración del insulto la manifestación del Orgullo de mañana organizada por las entidades”. “Instaremos a la alcaldesa que pida disculpas por equiparar a las personas del colectivo con enfermedades y exigiremos a Carlos Mazón que cese a su director general de Diversidad, que en más de un año, ha conseguido ponerse poner a todas la entidades LGBTI en su contra, rompiendo el consenso y avances que han reinado en los últimos años. En vísperas del Orgullo es cuando hay que pisar el acelerador en derechos LGTBIQ+, pero el PP ha decidido dar marcha atrás. Aquí el culpable no es Vox. Esto es política cien por cien del PP”, declara.

Mazón defiende a Catalá porque “es una mujer conciliadora”

Durante la sesión de control que ha tenido lugar este jueves, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha expresado su solidaridad con la alcaldesa de Valencia contra “las amenazas y los insultos” que ha recibido en las redes sociales tras su posicionamiento acerca de colgar la bandera arcoíris en el balcón municipal. “Con vuestro doble discurso tan mezquino y del odio [en referencia a los partidos de la izquierda en las Corts, PSPV y Compromís] han conseguido que reciba comentarios como es 'usted un despojo humano, homófoba, feixista', etc.”.

En líneas similares, ha tildado de “hipócritas” a la oposición porque defienden la “diversidad” y no se han posicionado a favor de una mujer que “defiende la igualdad como nadie” y que es “una mujer que concilia de manera ejemplar”, esto último sin tener nada que ver con las protestas contra la LGTBIfobia.

A 24 horas de que las calles de la capital valenciana se llenen de miles de consignas reivindicativas por las personas LGTBIQ+, las políticas del gobierno del PP se alejan y usurpan los derechos conseguidos por las entidades y la ciudadanía que han tenido que luchar durante décadas para que fueran reconocidos en la sociedad.