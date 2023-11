Bomberos forestales cuestionan que la Generalitat Valenciana prescinda del personal de refuerzo: “Montitxelvo nos da la razón”

Fa 4 dies manifestació dels Bombers Forestals davant la Consellera @ElisaNunez_S per demanar que no acomiadara als companys/es de reforç per la evident situació climàtica adversa. El dia 1 de nov estaven tots/es al carrer.

ATENTS AL QUE LI DIU EL COMPANY que sap bé de que parla. pic.twitter.com/F7eS2ZWLId