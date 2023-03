Carlos Mazón mantiene las competencias a un tránsfuga de Ciudadanos en la Diputación de Alicante

El presidente del PP valenciano y de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, mantendrá las competencias del diputado tránsfuga de Ciudadanos Javier Gutiérrez. El responsable de Infraestructuras en la corporación provincial y ahora exportavoz de los naranjas fue expedientado por el partido que dirige Mamen Peris por la moción de censura en Orihuela y por salirse de un acuerdo que afectaba al gobierno municipal de Xixona. Según fuentes del partido, iba a ser expulsado, pero se adelantó este lunes y se pasó al grupo de no adscritos.

Según ha confirmado la portavoz del equipo de gobierno y vicepresidenta segunda de la Diputación de Alicante, Ana Serna, el equipo de Mazón mantendrá a Gutiérrez como responsable de Infraestructuras. La portavoz ha mostrado en un comunicado, recogido por Europa Press, el “total y absoluto apoyo” del equipo de gobierno de la corporación provincial a Gutiérrez. La fuga deja a Ciudadanos, que comparte gobiero con el PP, con una sola representante en la Diputación: Julia Parra.

Serna ha destacado que el equipo de gobierno muestra su “apoyo cien por cien” al parlamentario y ha elogiado su “trabajo impecable que ha mejorado sustancialmente la provincia de Alicante y de los municipios”. “Como no puede ser de otra manera, nuestro total y absoluto apoyo a Javier Gutiérrez y orgullosos de haber compartido cuatro años de legislatura con él”, ha subrayado. La vicepresidenta segunda también ha puesto en valor el trabajo de Gutiérrez, pues considera que su labor en estos últimos cuatro años “ha sido magnífica, demostrando una gran capacidad de trabajo orientada a mejorar las infraestructuras y servicios en todos los municipios de la provincia”.

La líder de Ciudadanos en la Comunitat Valenciana, Mamen Peris, criticó este lunes la actuación de Gutiérrez, apuntando que el expediente en marcha “puede haber condicionado su actuación política”. Además, le ha recordado a Mazón que el pacto de gobieron “es con Ciudadanos” y le exige “el cese inmediato de las competencias del diputado tránsfuga, así como para evaluar el actual pacto de Gobierno”, que “es con Cs”.

El portavoz del PSPV, Toni Francés, reclama a Mazón que le retire las competencias y ha denunciado que Mazón “pretende acabar la legislatura en la Diputación apoyado en un tránsfuga, lo que es una agresión a los principios democráticos”. “Exigimos al presidente de la Diputación que cese al señor Gutiérrez de todas sus competencias en la Diputación, y de los puestos que ocupa en los organismos autónomos”, ha aseverado.

Este martes, la única representante de Ciudadanos en la corporación y vicepresidenta primera, Julia Parra, se ha sumado a los elogios hacia su excompañero de partido y pide que el pacto de gobierno se mantenga. Asegura que no hay motivos para que el pacto no siga en vigor, pese a las críticas de Peris: “Ha sido un pacto de legislatura basado en el diálogo, el respeto y la lealtad institucional. Eso es innegable. Y ese pacto ha de llegar hasta el final porque no hay motivos para que no sea así”, ha sostenido. Sobre el tránsfuga, ha lamentado: “Me entristece mucho que el partido no haya sabido valorarlo como se merece”.