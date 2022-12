Las cartas de Compromís para las autonómicas: Baldoví al Consell por València, Mas por Alicante y Marzà por Castellón

Tras la salida de Mónica Oltra de la Generalitat Valenciana y de la primera línea de Compromís, la coalición rema en aguas turbulentas, tratando de recomponer los equilibrios entre Iniciativa, Més Compromís (antiguo Bloc), Verds-Equo y los independientes que militan en la formación. Las tres fuerzas que componen la coalición, la segunda en peso en el Gobierno del Pacto del Botánico, trabajan en la elaboración de sus listas municipales y autonómicas intentando encajar a sus distintas sensibilidades políticas en el complicado mapa territorial.

Los valencianistas, como sus socios del PSOE y de Unides Podem, están convencidos de que las comarcas alicantinas son el espacio en el que se disputa con la derecha la reedición del gobierno progresista con un tercer acuerdo del Botánico. También saben que con la que fuera su número uno apartada, de momento, de la política de primera línea, necesitan una alineación capaz de movilizar al electorado de izquierdas que les hizo disparar su resultado en las urnas en 2015.

En este escenario, y aún con las primarias abiertas, la dirección de Compromís comienza a dibujar su alineación para la próxima primavera. La vicepresidenta del Consell, Aitana Mas, anunció este lunes su decisión de concurrir al proceso interno para ser la número uno del partido por la circunscripción de Alicante a las Corts Valencianes. “Vuelvo a casa con la certeza de que todos estos meses de aprendizaje en la vicepresidencia de la Generalitat nos llevarán a conseguir hitos increíbles para la provincia de Alicante”, anunciaba Mas, acompañada de Manuel Alcaraz, exconseller de Transparencia y su padrino político, a veces también su consejero. Precisamente Alcaraz reaparecía la pasada semana en un acto con Ximo Puig y la vicepresidenta para presentar su último libro, El oficio de Casandra, un recopilatorio de escritos en los que reclama una política paciente, sosegada y que mire a largo plazo por el interés general.

La decisión de Mas, que insistía en que Compromís es “la clave de un tercer Botànic”, implica que no habrá disputa en la coalición para optar a la presidencia de la Generalitat Valenciana. Pese a que en un primer momento una parte de Compromís se sorprendió de la decisión del diputado en el Congreso, Joan Baldoví, de optar a liderar electoralmente el partido, la vicepresidenta recalcaba este lunes, acompañada por la plana mayor de la coalición, que no habrá ningún conflicto interno en esta vía. “No es cuestión de presentarme con o sin Joan [Baldoví], que estoy presentándome con él, cada uno desde una circunscripción. Creo que lo importante era garantizar un tercer Botànic y creo que puedo intentar propiciar construirlo desde Alicante para el conjunto de fuerzas progresistas”, respondía a los periodistas, mientras que Baldoví, a su lado, ratificaba: “Siempre haremos tándem en lugar de batalla, no batallaremos nunca”.

La fotografía, en la que aparecen el presidente de las Corts Valencianes, Enric Morera; la consellera de Agricultura y Transición Ecológica, Isaura Navarro; la portavoz parlamentaria, Papi Robles; el alcalde de València, Joan Ribó, y varios diputados y representantes municipales, implica un cierre de filas en torno a ambos. La alineación la completará el exconseller de Educación y dirigente de Més, Vicent Marzà, que será el cabeza de cartel por la provincia de Castellón.

A Baldoví lo sustituirá en el Congreso la periodista Maria Josep Picó, que entró como independiente en las listas de Compromís a las generales en 2019. Una vez pasadas las elecciones autonómicas, la coalición debe decidir quién ocupa en las listas al Congreso el lugar del diputado, que se ha ganado una extensa popularidad por sus intervenciones y por su papel en la negociación presupuestaria, arañando pactos con el PSOE y Unidas Podemos. En este marco, sigue presente la incógnita sobre la plataforma de Yolanda Díaz y qué papel jugarán las fuerzas de arraigo territorial en Sumar.

Por otra parte, en la ciudad de València, tras los conflictos surgidos en Iniciativa sobre sus candidatos, este lunes ha aprobado la asamblea local de Compromís una lista en la que acompañarán a Joan Ribó, que opta a la reelección como alcalde, por este orden, Papi Robles, Glòria Tello, Pere Fuset, Sergi Campillo, Lucía Beamud, Giuseppe Grezzi, Ferran Puchades, Eva Coscollá, Luisa Notario, Maria Giner, Juan Antonio García, Reyes Matamales, Raquel Valles e Isabel Lozano.