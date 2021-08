La Comunitat Valenciana mantiene las restricciones y acelera la vacunación con previsión de alcanzar la inmunidad de rebaño en septiembre

La receta continua siendo la misma desde hace varias semanas: mantener las restricciones de movilidad y socialización hasta alcanzar la llamada inmunidad de rebaño. El Gobierno valenciano aprobaba este sábado una nueva prórroga de la restricción de movilidad nocturna, los aforos y las reuniones sociales para 68 municipios, que concentran cerca de la mitad de la población de la Comunitat Valenciana y se extenderán hasta el próximo 6 de septiembre. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, justificaba la nueva prórroga, avalada por los tribunales, en que las restricciones han mostrado su efectividad: la valenciana ya es la segunda autonomía con menor incidencia del virus y la presión hospitalaria va en descenso, pero la situación aún "es compleja", con un centenar de personas en las Unidades de Cuidados Intensivos y 500 hospitalizadas.

"Hay que hacer una llamada a la prudencia y a la responsabilidad. La pandemia no está superada y sigue entre nosotros a pesar de que estadísticamente estamos mejor", ha recordado el dirigente socialista. "Las restricciones obtienen resultados y son por el bien de la salud pública general", ha insistido Puig, que pone el foco en la aceleración de la vacunación, que ha demostrado su efectividad. La última ola de coronavirus refleja tasas de contagio muy elevadas que, en caso de la población vacunada, apenas se trasladan a la presión hospitalaria.

Actualmente la población joven, sin inmunizar, concentra las tasas más elevadas de contagios, aunque no se trasladan a la presión hospitalaria en la misma medida que otros grupos etarios. No obstante, las limitaciones siguen siendo clave para evitar la transmisión y la afectación a grupos más vulnerables. Según expresaba el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, el 85% de las personas ingresadas en las unidades de críticos no están vacunadas o no tienen la pauta completa, siendo tres de cada cuatro mayores de 40 años.

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha ratificado la tendencia a la baja en la gravedad de la pandemia, con una reducción de los brotes del 5% en la última semana, la mitad de ellos en población de entre 15 y 34 años (53,4%). Los contagios detectados se producen en reuniones familiares y de amigos -el llamado "origen social" de los brotes- y en los grandes eventos asociados a la sociabilidad estival.

En paralelo a las restricciones la Comunitat Valenciana reforzará la vacunación gracias al envío extra de dosis acordado con el Gobierno central, que se destinarán a los grupos de edad que concentran mayor incidencia acumulada. Este lunes se recibirán medio millón de vacunas, de las que la mitad se destinarán a primeras dosis para menores de 19 años y un cuarto a segundas dosis de jóvenes entre 20 y 30 años. "Todas las personas que no hayan bloqueado la agenda en agosto serán citadas esta semana", aseguraba la consellera de Sanidad, Ana Barceló. La previsión es que el curso escolar arranque con los mayores de 12 años inmunizados.

El refuerzo de la vacunación, que compensa cuotas anteriores más bajas, resulta clave para suavizar las restricciones según la hoja de ruta del Ejecutivo autonómico, que estima inocular 1,3 millones de dosis en las próximas tres semanas. Esta previsión implica que a mediados de septiembre el 80% de la población mayor de 12 años esté inmunizada. En la Comunitat Valenciana se han administrado hasta el momento más de 6,3 millones de dosis de vacunas, más de 3 millones de personas cuentan ya con la pauta completa de vacunación -un 68% de la población a vacunar- y más del 80% tiene 1 dosis.

Repesca de los no vacunados

Para alcanzar el citado objetivo resulta clave el trabajo de 'repesca' de las personas que no han acudido a su cita para vacunarse, bien por escepticismo, por vacaciones, por encontrarse enfermos o por no haber recibido la cita. La conselleria de Sanidad ha vuelto a lanzar los mensajes de cita a los teléfonos móviles y ha detectado que cerca de 80.000 personas no responden a esta llamada por no contar con un teléfono móvil. Según ha indicado la consellera, se procederá a realizar las citas a través del teléfono fijo. Las personas que han rechazado la vacuna suponen una cifra "mínima" de la población a vacunar, pero al Gobierno valenciano le preocupa el escepticismo sobre la efectividad de las vacunas, que se ha visto demostrada con el descenso de hospitalizaciones.

🔴Mesures #COVID19 ⤵



🤹 Espectacles en interior

🏊‍♀️ Piscines recreatives

🏟 Recintes esportius tancats



⬇Autoritzades pel @TSJCV en 68 municipis⬇



🌛'Toc de queda'

👥10 persones en reunions socials



📅 Del dimarts 17 d’agost al 6 de setemebre pic.twitter.com/cLP3a6gupV — Generalitat (@generalitat) 14 de agosto de 2021

Eventos asociados a las Fallas

La titular de Sanidad mantendrá la próxima semana un encuentro con representantes del mundo fallero, el Ayuntamiento de València y Junta Central Fallera (JCF) para "concretar las condiciones" en las que se celebrarán las Fallas del 1 al 5 de septiembre y "encauzar, dentro de las posibilidades que genera el actual espacio normativo", estas fiestas, así como para determinar "qué actividades se pueden llevar a cabo, cómo y con qué protocolos y seguridad" con el objetivo de "cerrar el ciclo" festivo. El Gobierno valenciano insiste en que no se realizará la fiesta como tal y recuerda que los casales están sujetos a las mismas restricciones que la hostelería y el ocio.

"Habrá que renunciar a muchos actos que no van a poder llevarse a cabo", ha advertido la consellera, al tiempo que ha valorado que "los propios falleros han propuesto renunciar a algunos eventos por el riesgo de aglomeración de gente". En esta línea, ha afirmado que, por ejemplo, no se celebrará la cabalgata del ninot ni 'mascletaes' "masivas", pero sí se organizarán algunos castillos y disparos en distintos puntos de la ciudad.

Municipios afectados por las restricciones

En concreto, el toque de queda selectivo afecta a 68 municipios que concentran a 2.694.376 personas (940.290 en Alicante; 294.846 en Castellón y 1.459.240 en Valencia), unas poblaciones en las que se limitan las reuniones sociales a un máximo de 10 personas, salvo que se trate de convivientes o de dos núcleos de convivencia. Esta medida se aplica a las reuniones en domicilios y espacios de uso privado y en espacios de uso público, tanto cerrados como al aire libre.

En Alicante, las restricciones afectan a las poblaciones de l’Alfàs del Pi, Alicante, Almoradí, Altea, Aspe, Benidorm, Calp, el Campello, Cocentaina, Dénia, Dolores, Finestrat, Jávea, Monforte del Cid, Monóvar, Mutxamel, Novelda, la Nucia, Onil, Pedreguer, Pego, Santa Pola, San Vicente del Raspeig, Sax, Teulada, la Villajoyosa y Villena.

En la provincia de Valencia, las localidades con toque de queda y limitación en reuniones sociales son 32: Alboraya, l’Alcúdia de Crespins, Alfafar, Alginet, Almussafes, Benaguasil, Benetússer, Benigànim, Buñol, Canals, Cheste, Xirivella, l’Eliana, Gandia, Godella, Guadassuar, Manises, Massanassa, Mislata, Montserrat, l’Olleria, Picassent, Rafelbunyol, Requena, Riba-roja de Túria, Sagunto, Sueca, Torrent, Turís, València, Vilamarxant y Villanueva de Castellón.

Finalmente, los 9 municipios de la Castellón provincia con limitación de la movilidad nocturna y de las reuniones sociales son Alcalà de Xivert, l’Alcora, Benicarló, Benicasim, Castelló de la Plana, Oropesa del Mar, Peníscola, Segorbe y la Vall d'Uixó.