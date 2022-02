Las fuerzas de izquierda preparan el terreno para la confluencia electoral: “Sería suicida afrontarlo desde la división”

Unidas Podemos y las fuerzas de izquierdas de distintos ámbitos estatales preparan su alianza conjunta para la próxima convocatoria electoral. El sexto congreso de Iniciativa-Compromís, el partido que lidera Mónica Oltra, ha servido como plataforma para que una decena de formaciones del espacio político ubicado a la izquierda de los socialdemócratas clásicos manifiesten que, en lo esencial, tienen las mismas pretensiones.

Los actos previos al congreso, que lleva el lema Construir matria, ya sirvieron para avanzar los trabajos "de escucha" de la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Yolanda Díaz. El acto Otras políticas, celebrado en Valencia el pasado noviembre, que agrupó a Díaz, Mónica Oltra, Ada Colau, Mónica García y Fatima Hamed Hossain, ya sirvió como plataforma de trabajo en busca de un proyecto político capaz de aunar los espacios que las dirigentes representan.

En el auditorio del Palacio de Congresos de València este sábado asistían como invitados representantes de las formaciones que gobiernan la Generalitat Valenciana con el Acuerdo del Botánico (PSPV, Compromís y Unides Podem-Esquerra Unida), que reivindican el pacto como una herramienta de progreso. ""Todas las miradas de la izquierda reales y posibles que pueden cambiar una sociedad están en el seno del Botànic", apuntaba el portavoz del PSPV y vicesecretario de la formación, Manolo Mata. Pero también asistían representantes de Más Madrid, Unión del Pueblo Leonés, Geroa Bai, Els Comuns o Més Mallorca, formaciones que comparten el modo de ver las políticas sociales y el objetivo del reconocimiento del Estado como ente plurinacional. Gran parte de sus intervenciones han advertido del peligro que encarna el aumento del discurso de odio que proclama la extrema derecha desde las instituciones y que tiene su réplica en las calles, con agresiones machistas, lgtbifóbicas o xenófobas.

El dirigente de Podemos, Héctor Illueca, que fue mano derecha de Yolanda Díaz en la Inspección de Trabajo antes de ser vicepresidente segundo del Consell, subrayaba los puntos en común de estas formaciones: "En lo esencial, hablamos el mismo idioma", en referencia al valenciano, pero también al proyecto "feminista, igualitario", con atención a la transición energética y ecológica.

"Sería irresponsable, alguien podría pensar incluso que sería suicida, enfrentar este escenario desde la división y la competencia fratricida, y tenemos que demostrarle a nuestra gente que tenemos plena conciencia del momento histórico. Las próximas citas electorales pondrán a prueba nuestro criterio político, y es tanto el que nos jugamos que estamos obligados a ser tan generosos como inteligentes. No tenemos margen para equivocarnos", incidía el dirigente de Unidas Podemos, con un discurso ratificado en el resto de intervenciones. Colau, García y Hammed, que han enviado mensajes de apoyo a Oltra a través de un vídeo, recordaban el espacio de diálogo del pasado noviembre, donde las cinco representantes apuntaban que "otra forma de hacer política es posible".

La "guerra cultural"

En su intervención durante la mañana, la número dos del Gobierno valenciano advertía a los asistentes sobre la "guerra cultural" que plantean la derecha y la extrema derecha, un conflicto que, más allá de las necesidades materiales de la población, explica la desafección política o el impacto emocional de las decisiones y el contexto sobre la población. Solo así se explica que en Madrid, comunidad que ha sufrido un impacto brutal de la pandemia en vidas humanas, pueda pregonar el discurso de "libertad", considera Oltra.

La dirigente de Iniciativa-Compromís ha iniciado su discurso haciendo referencia al conflicto bélico en Ucrania: "Cuando la patria berrea, saca los tanques a la calle y apunta con los cañones es más necesaria que nunca la matria. No sólo decimos no a la guerra, decimos no a los ejércitos y no a las armas, las únicas balas que no matan son las que no existen”, ha recalcado la vicepresidenta del Consell, que subraya que "no se puede derribar la casa del amo con las herramientas del amo", haciendo referencia a nuevas dialécticas.

La coportavoz de Compromís ha puesto el acento en cómo 'Construir Matria' es mejorar la vida de la gente, "tener servicios público potentes, sanidad sin barreras, mejorar las condiciones materiales de las personas. Conocemos los grandes retos que tenemos delante, la lucha contra el cambio climático y las desigualdades. Pero la gente también necesita esperanza, alegría, sentirse segura, hermanada, necesita saber que no vamos a dejar a nadie atrás, eso es lo que genera felicidad".