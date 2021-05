El Gobierno valenciano abre los presupuestos a la ciudadanía con 125 millones de euros para proyectos a voluntad popular

"El Pacte del Botànic en esta legislatura debe llegar a la ciudadanía y hacerla partícipe". En julio de 2019, recién llegada al cargo, la consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, Rosa Pérez Garijo se marcó como objetivo político incrementar el interés ciudadano por las decisiones políticas y reducir la brecha entre la Administración y la población a la que sirve. No en vano, cambió el orden de los títulos de la conselleria para alinearlos con las prioridades.

Año y medio después, en los segundos presupuestos en los que participa, la conselleria pone en marcha el primer proyecto de presupuestos participativos del Ejecutivo valenciano. El Gobierno del Pacto del Botánico reservará 125 millones de euros en las cuentas públicas de 2022 para las decisiones que mayor apoyo ciudadano conciten e invita a personas y colectivos a presentar sus propuestas.

Un servicio de asistencia psicológica para jóvenes, incrementar las ayudas de alquiler, mejorar las conexiones en transporte público entre dos municipios, ampliar un centro educativo o extender la red de carriles bici son algunas de las iniciativas que ya se han presentado en el portal GVA Participa. Las iniciativas relacionadas con la salud mental, las ayudas públicas y las mejoras en infraestructuras y servicios van a la cabeza.

El plazo para plantear proyectos finaliza el 30 de mayo y dará paso a la revisión, evaluación y votación de las propuestas, que se repartirán en base a criterios poblacionales y territoriales; el 70% de los recursos totales se distribuirán en proyectos comarcales y el 30% restante se reserva para proyectos de ámbito autonómico. La presentación de las iniciativas se realiza por vía telemática y por mayores de 16 años, o de entre 12 y 16 años con autorización del tutor legal. Se excluyen iniciativas que no sean competencia de la Generalitat Valenciana, que sean discriminatorias o no se ajusten a los capítulos presupuestarios de participación (compra de bienes comunes y gastos de funcionamiento, transferencias corrientes en concurrencia competitiva e Inversiones reales); es decir, no puede plantearse la creación de un impuesto, las subvenciones o transferencias financieras a una entidad concreta o una medida abstracta.

El proceso consta de ocho fases: información y debate; presentación de propuestas; revisión interna de las propuestas; fase de apoyos; evaluación de propuestas; publicación de precios; votación de proyectos; y resultados. Posteriormente se realizará un seguimiento y control de las iniciativas aprobadas, a partir de su incorporación en el proyecto de Presupuestos de la Generalitat de 2022 y hasta la ejecución de las mismas.

El departamento de Pérez Garijo, de Unides Podem, entiende la transparencia y la participación como una herramienta contra la desafección política: "Los y las que defendemos la democracia observamos con preocupación la desafección política por parte de la ciudadanía (...) para conseguir una democracia fortalecida es imprescindible que los ciudadanos y ciudadanas crean y confíen en sus instituciones", aseguraba la consellera en la presentación. Así, durante este mes organizarán cuatro seminarios web para acercar las propuestas y trabajarán con la Universidad Miguel Hernández de Elche -que evaluará todo el proceso-, el Consell Valencià de la Joventut y el Consell de Participació Ciutadana.