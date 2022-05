El Govern valencià es marca com a objectiu de final de legislatura abordar la prevenció del suïcidi a les aules

La conselleria d’Educació del Govern valencià es marca com a objectiu per al final de legislatura abordar la prevenció del suïcidi a les aules. La nova titular d’aquest departament, Raquel Tamarit, ha comparegut dimecres en les Corts Valencianes per donar compte de les principals línies d’actuació del seu mandat, que ocuparà l’últim any de legislatura del Consell del Pacte del Botànic.

La fins fa dues setmanes secretària autonòmica de Cultura ja treballava en diversos projectes pilot d’aquest departament sobre prevenció del suïcidi, que han agafat més rellevància des de l’esclat de la pandèmia. L’impacte emocional de la Covid i de les crisis successives a les aules deixa un augment preocupant dels suïcidis, que s’han duplicat en un any entre els menors de 15 anys, i de les conductes autolesives o ideacions suïcides. Malgrat que la xifra global de mort autoinflingida es manté estable, s’observen augments en els menors de 30 anys, més agreujats en les franges de menys edat. Segons Save The Children, un 3% de xiquets, xiquetes i adolescents van tindre pensaments suïcides l’any passat, amb l’assetjament com a factor de risc i l’exposició a la violència en línia a través de les xarxes socials, si són usades sense control.

La consellera ha posat l’accent en la preparació de dos nous programes que s’implantaran durant el pròxim curs. D’una banda, un pla per a l’“empoderament” de l’alumnat valencià, que es desenvolupa amb psicòlogues expertes i posa el focus en els comportaments autolesius en l’alumnat adolescent. “Volem traure de l’armari un tema que no ha de ser tabú”, assenyala la titular d’Educació, que, explica, “es tracta d’un programa de tallers que s’implantaran en els instituts i implica la proactivitat de l’alumnat per a fer-lo conscient de com d’important que és el seu paper en la societat, que totes i cadascuna de les persones de l’aula són imprescindibles”, ha apuntat Tamarit en la compareixença parlamentària.

Tamarit ha recordat les diferents accions ja implementades durant aquests cursos de pandèmia en matèria d’acompanyament emocional a l’alumnat “en una situació que no és pròpia del nostre territori, sinó que s’emmarca en una tendència global en el món occidental”. En aquesta línia, apunta, la conselleria configura un segon projecte per a avaluar l’impacte de la pandèmia sobre l’alumnat més vulnerable des del punt de vista socioeconòmic. Segons la mateixa ONG, la renda familiar és un altre factor de risc de les conductes suïcides en els menors. “Informes d’entitats com Save the Children o Unicef assenyalen que el menjador escolar és l’única font d’alimentació saludable que alguns xiquets i xiquetes tenen durant la setmana”, apunta la consellera, que recorda les mesures destinades a mitigar-ne l’impacte, com l’extensió de les beques de menjador fins a 140.000 alumnes. Amb vista al pròxim curs, apunta, “volem encetar un projecte pilot perquè els centres educatius amb alumnat més vulnerable puguen comptar també, de manera gratuïta, amb el desdejuni”.