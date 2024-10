Mazón se desmarca del pacto con Feijóo: pedirá a Sánchez fondos sólo para las comunidades infrafinanciadas y una quita

El presidente de la Generalitat Valenciana, el popular Carlos Mazón, se saltará las líneas marcadas por Alberto Núñez Feijóo en la reunión bilateral con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, este viernes. El dirigente valenciano llevará a la reunión bilateral con Pedro Sánchez en Moncloa un dossier-argumentario de 90 páginas y 56 medidas que condensa su programa de legislatura e incluye reclamaciones fuera de las pactadas entre los barones populares hace apenas un mes.

El líder de los populares valencianos incluye ahora la condonación de parte de la deuda histórica de la Comunitat Valenciana entre las exigencias a Pedro Sánchez. Más de 22.000 millones de euros, que además reducirían la factura en intereses que paga la Generalitat. Este punto no se recogió en la cumbre liderada por Feijóo, ni en el debate de política general, y contradice las enmiendas que el propio PP ha presentado a la ley de reforma del sistema de financiación de Compromís, que retiran las menciones a la quita de la deuda.

Según el documento, el Gobierno valenciano reclama al Gobierno central “crear y ejecutar un mecanismo de compensación de deuda debida a la financiación”. El texto lo cuantifica en 22.600 millones de euros, casi la mitad de lo que reclaman otros informes de expertos economistas, aunque explica que parte de la deuda valenciana viene generada por la insuficiencia de recursos del sistema de financiación y que sin la quita no podrá volver a los mercados financieros. El Ejecutivo autonómico afirma estar en contra de la bilateralidad, pero dice que si se reparte algo, también quiere. En concreto, dice: “El Consell considera que cualquier condonación parcial de la deuda que no vaya acompañada de la reforma del SFA es un parche que no resuelve el problema. No obstante, si se condona deuda a alguna autonomía, la Comunitat Valenciana no puede ser menos y reivindicaremos el mismo trato”. También exige que esta cuestión se trate en una conferencia de presidentes y un consejo de política fiscal.

La estimación de cuánto representa la infrafinanciación relativa en la deuda actual, según Mazón, “representa un 41,2% del endeudamiento de 2022 (22.698 millones de euros)”. La cifra se aleja del informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), que dice que “la infrafinanciación que sufre la Comunidad Valenciana explica el 75,5% de la deuda que acumula”, una cifra que se traduciría en 36.550 millones de euros en el año 2019. Este informe sostiene que solo la reforma del sistema de financiación no resolvería los problemas de las arcas valencianas.

El presidente de la Generalitat Valenciana también se salta lo acordado con Génova respecto al fondo de nivelación. Esta medida es un recurso transitorio que pretende equiparar a las comunidades autónomas a la media del Estado y compensar los agravios. “Mientras se acomete la reforma del sistema de financiación autonómica, el Consell exige al Gobierno de España la aplicación inmediata de un fondo de nivelación transitorio que garantice a la Comunitat Valenciana recursos adicionales que le permitan converger con la financiación media de las comunidades autónomas de régimen común. El comité de expertos de las Cortes ha cuantificado ese fondo para todas las autonomías infrafinanciadas. En el caso de la Comunitat Valenciana, se cifra en 1.782 millones de euros de promedio en los próximos cuatro años para alcanzar la media. Que este fondo de nivelación sea una realidad depende solo de la voluntad del Gobierno”.

En el texto se especifica que se habla de Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia y la Comunitat Valenciana como comunidades infrafinanciadas. Se remite a la propuesta de los expertos en financiación, que establece varios niveles de compensación durante cuatro anualidades para que las comunidades autónomas vayan convergiendo.

El presidente valenciano siempre ha insistido en que el PP reconoce las singularidades valencianas, pero sobre el papel este reconocimiento no aparece. El documento que salió del encuentro de los dirigentes del PP con Feijóo dice: “Solicitar la creación de un Fondo Transitorio para paliar la infrafinanciación que padecen todas las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas. Adicionalmente a la financiación que actualmente se recibe, exigimos la creación de un verdadero y eficaz fondo complementario de nivelación financiado con recursos del Estado hasta que se renueve el sistema de financiación, cuya necesidad calificamos de imperiosa. El objetivo de este fondo no es otro que el de garantizar la igualdad en la prestación de servicios públicos”. El líder nacional del PP vetó la quita entre las reivindicaciones autonómicas y las cuestiones singulares, en línea con su discurso crítico con la negociación de Catalunya. Ni bilateralidad, ni singularidad, ni quitas.