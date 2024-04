Mónica Oltra vuelve a ser un activo político para la izquierda valenciana. El juzgado ha acordado el sobreseimiento provisional de la investigación contra la exvicepresidenta de la Generalitat y su equipo al no encontrar “delito alguno”. La investigación, que ha durado cuatro años para su equipo y otros dos para ella, le costó el cargo público y el liderazgo en la coalición Compromís. Un año y medio después de su dimisión “para no comprometer el proyecto de cambio”, la izquierda valenciana arropa a la vicepresidenta del primer gobierno progresista que tuvo la Comunitat Valenciana en 20 años.

El auto del juez, contra el que cabe recurso, indica que “no existen en suma indicios de la comisión de delito alguno y ello aun cuando en la denuncia y querella iniciales se hicieran de manera meramente provisional calificaciones jurídico-penales que resultan insostenibles con arreglo a lo actuado”. Su entorno celebra que sea claro, conciso y contundente. Sus compañeros se preguntan ahora “quién reparará el daño” ante una causa promovida por la ultraderecha –Vox como acusación popular y un dirigente de España 2000 como acusación particular en representación de la denunciante– y arropada por el PP, que hizo que sus compañeros apuntaran a un caso de lawfare y la equipararan con Lula, el expresidente de Brasil que volvió a serlo tras pasar por la cárcel. Desde el PP, sin embargo, aún consideran que Oltra debe pedir perdón a la menor tutelada que sufrió abusos, aunque el culpable de ellos fuera un educador que, además, era su exmarido.

Desde el momento de conocerse la resolución judicial se han sucedido las palabras de apoyo a la exdirigente de Compromís. La coportavoz de la coalición valencianista, Àgueda Micó, le ofrece la portavocía del partido. “Oltra es un referente para Compromís, donde será siempre lo que ella quiera ser y si decide volver a primera línea política la esperamos con los brazos abiertos”, ha dicho. El portavoz parlamentario, Joan Baldoví, ha afirmado: “Hoy ganan los buenos”, pero se ha preguntado: “Y ahora quién paga todo el sufrimiento? ¿Y ahora quién paga todos los insultos y el acoso?”.

La vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha escrito: “Hoy se confirma lo que muchas ya sabíamos: Mónica es una persona decente, que sufrió ataques injustificados”. También la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, que ha manifestado “nos alegramos”, o la exministra de Igualdad Irene Montero, que ha hablado de “guerra judicial y mediática” y ha recalcado que, aun así, nada reparará la dimisión de Oltra a causa de la investigación del pasado junio de 2022. Desde el PSPV, sus exsocios de Gobierno, han manifestado que “se hace justicia con una persona que, ha quedado acreditado, hizo las cosas bien. Desde el PSPV-PSOE estamos satisfechos con el archivo de la causa y ahora esperamos que todos aquellos que han hecho declaraciones públicas muy duras salgan y pidan disculpas, el primero el president Carlos Mazón”, ha señaldo en el portavoz en las corts Valencianes, José Muñoz. El expresidente y exsecretario general del PSPV, Ximo Puig, no había dicho nada a la hora de cierre de esta información.

Iniciativa del Poble Valencià, su partido dentro de la coalición Compromís, celebra su congreso el próximo mes, donde está por ver el papel de la exvicepresidenta en la que ha sido su casa política. Otros miembros de Compromís apuntan que sería una buena apuesta para las elecciones europeas o para un liderazgo posterior. Quieren que vuelva por la puerta grande.

La exlíder de Compromís se ha trabajado un perfil bajo en estos últimos meses. Ha mantenido su privacidad y apenas ha hecho apariciones públicas, poco más que para presentar varios libros y conversar sobre la mediación judicial como resolución de conflictos. Ha regresado a la abogacía para “combatir las injusticias” y “garantizar la paz social”. Ha huido de los grandes discursos, también después de la noticia. Este martes ha celebrado la resolución con una fotografía con su hijo, que llevaba una sudadera en la que se leía: However long the night, the dawn will break (Por mucho que dure la noche, amanecerá).