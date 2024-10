Morant: “Zaplana ha sido condenado por las mordidas en el contrato de las ITV y dejó vigilando el corral a Carlos Mazón”

El PSPV pide explicaciones al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, sobre la gestión de las ITV valencianas cuando él era director general. La secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, reclama al líder de los populares valencianos que aclare si, como director general de Seguridad Industrial, con competencias en las inspecciones técnicas, “era conocedor de lo que pasó” en la gestión de las ITV, una de las ramas del 'caso Erial' por el que han sido condenados el expresidente Eduardo Zaplana y los empresarios de la familia Cotino, propietarios de empresas de ITV.

La dirigente socialista afirma que le “preocupa” que el presidente valenciano “no ha condenado públicamente este tipo de actitudes” y esté “rebajando las medidas contra la corrupción ” en las reformas legislativas. Asímismo, señala “el señor Mazón estaba allí. Zaplana ha sido condenado por las mordidas en el contrato de las ITV, Zaplana se fue de ministro y dejo vigilando el corral al señor Carlos Mazón como director general”.

La secretaria general exigue que “Mazón dé explicaciones”. “Si en su condición de director general, precisamente de esta contrata de las ITV, era conocedor de lo que había pasado y, por tanto, de que se había producido corrupción en la gestión de las ITV”, insiste. “No nos vale que Mazón diga que la sentencia no le ha dejado indiferente. Porque no puede ser indiferente, estaba allí. Así que exigimos explicaciones a Mazón de qué ocurría, qué sabía y, por supuesto, que condene esta actitud y nos asegure de que eso forma parte del pasado del PP. No tenemos garantías de que no se pueda volver a producir”, sentencia.