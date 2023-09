Núñez potenciará oficinas de atención a víctimas y lamenta que la oposición use a mujeres “como coartada para sus delirios”

La nueva consellera de Justicia e Interior, Elisa Núñez, ha anunciado que su departamento potenciará la Red de Oficinas a Víctimas del Delito y ha querido aclarar sobre este servicio que las víctimas “no son sólo mujeres”. Al respecto, ha acusado al PSPV y a Compromís de estar “obsesionados” con hacer creer a los ciudadanos que estas oficinas solo atienden a la mujer: “Usan a las mujeres como coartada para sus delirios”, les ha dicho

Núñez se ha pronunciado así en su comparecencia en las Corts para explicar las principales líneas de trabajo de su departamento en la legislatura y, entre ellas, se ha referido a la red de oficinas: “Trabajaremos para que las víctimas reciban una asistencia multidisciplinar, tanto para menores como para personas víctimas de violencia doméstica, con discapacidad o mayores”, ha puesto como ejemplos.

“Ustedes -ha dicho a la oposición- están tan obsesionados con el género que han hecho creer a los ciudadanos que estas oficinas solo atienden a las mujeres. Y las 37 oficinas que hay también luchan contra otros problemas como el acoso escolar, la violencia de hijos a padres o los delitos de trata”. “No les permitiremos que hagan política con el sufrimiento de las mujeres. Desde la conselleria protegeremos a todas las víctimas”, ha apostillado.

En relación con este debate, Núñez ha acusado a la oposición de que le den “igual” las mujeres: “Hace poco más de dos años, como letrada, tuve que defender a una mujer víctima de violencia por acoso de su expareja. Con la legislación vigente, le denegaron medidas cautelares para defenderle porque su acosador no era acosador, sino acosadora. Es decir, otra mujer. ¿Necesitaba esa mujer menos protección por ser su pareja una mujer?”, se ha preguntado.

“Las mujeres somos, para nuestra desgracia, una excusa para dividir, para fracturar, enfrentar y para imponer un proyecto totalitario. Pero nos van a tener en frente. El Consell no va a ceder a las presiones ni a las campañas organizadas ni a polémicas prefabricadas como las oficinas de víctimas”, ha subrayado.

Mediación y terrorismo

Por otro lado, Núñez ha indicado que desde su conselleria se fomentarán en esta legislatura los servicios de mediación y se trabajará por una asistencia jurídica gratuita “de calidad”: “Lo daremos todo para dignificar el turno de oficio”.

Además, ha indicado que su departamento “nunca” olvidará a las víctimas de terrorismo, en particular a las de ETA. “En la Generalitat no permitiremos que se reescriba la historia ni se haga mártires a asesinos. Señores del PSPV y Compromís, no consentiremos que sus amigos en el Congreso, que llenaban de sangre las calles de España, se salgan con la suya”, ha indicado.

Por otro lado, la consellera se ha comprometido a mejorar las infraestructuras judiciales de la Comunitat y a finalizar los proyectos que había en marcha como la reforma del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSCV) o las sedes de Alicante, Llíria, Torrent o Sagunt.

En esta línea, exigirá al Ministerio de Justicia que proporcione a la Comunitat todos los órganos judiciales necesarios para evitar que los juzgados trabajen por encima del doble de la capacidad; y se ha comprometido a “dignificar” el trabajo de los funcionarios de justicia para que tengan una retribución “justa” y se eliminen las diferencias entre funcionarios dependiendo de la región en la que se encuentren.

Así mismo, promoverá un pacto de legislatura para garantizar las retribuciones de los funcionarios; y se crearán nuevas plazas estructurales de funcionarios para “acabar con la temporalidad”. También trabajará para acabar con las dilaciones indebidas y filtraciones en juzgados; en mejorar el funcionamiento del Instituto de Medicina Legal (IML) y en ampliar la protección a menores con más inversión en cámaras Gesell.

En materia de interior y de prevención de incendios, Núñez se ha comprometido a “dignificar” el servicio a los bomberos forestales; reforzar el Ivaspe; mejorar el servicio de la Policía Local en la Comunitat; y defender los 'bous al carrer' como seña de identidad.

También se ha comprometido a terminar la tramitación de expedientes por la Covid y a conseguir la Ley Valenciana de Coordinación de Emergencias que “suponga el fin del caso y garantice los derechos laborales y salariales de los agentes implicados y posicione a los servicios de emergencias como referencia mundial”.

“Herencia del Botànic”

Núñez ha aprovechado su intervención para criticar la “herencia” del Botànic ya que, en concreto, “han puesto muchos parches en muchos puntos de justicia”. Se ha referido en primer lugar al salario de los funcionarios y después al deterioro de sedes judiciales como la de Orihuela o la Ciudad de la Justicia de Castelló.

Así mismo, ha criticado que solo se ha ejecutado el 35,3% del Plan de Infraestructuras Judiciales “anunciado a bombo y platillo”; y la solución provisional de poner refuerzos en juzgados. También ha lamentado la gestión en materia de emergencias y de incendios: “Me llegaron a contar que bomberos forestales se habían tenido que llevar a las sedes sofás y frigoríficos desde su casa para poder descansar y comer”, ha señalado.

El Gobierno “arrasa” con España

Núñez ha dedicado su primera parte de la intervención a lamentar la actuación del Gobierno central, en especial en materia de justicia e interior: “El Gobierno ha arrasado con España durante décadas y ha consentido y amparado el secesionaismo, la xenofobia y el golpismo”, ha criticado.

En esta línea, ha lamentado que “parece que han ganado definitivamente los que mataban a inocentes en el País Vasco, que prescriben en el olvido los asesinatos por los amigos del PSPV y Compromís en el Congreso, sus socios de gobierno”, ha dicho a la oposición.

Además, ha criticado que a causa de las políticas de la izquierda, se “denigra” a la mujer y se le “trata como un objeto”. “¿Cómo protegen a las mujeres? ¿Con la ley del 'solo sí es sí'? Hay un dato escalofriante y es que en la Comunitat se han concedido 153 rebajas de penas por esta ley y 13 excarcelaciones”, ha indicado.