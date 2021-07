Orihuela frena el plan urbanístico para construir 2.000 viviendas en su última playa virgen

El Ayuntamiento de Orihuela frena temporalmente la tramitación del plan urbanístico que permitirá a una promotora construir más de 2.000 viviendas en los últimos kilómetros de playa virgen del municipio. La votación este lunes en la comisión de urbanismo previa al pleno no ha arrojado ningún voto favorable, ni del equipo de gobierno de PP y Ciudadanos, que propuso la iniciativa, ni de la oposición. La modificación del plan urbanístico, atascada desde hace años y que ha provocado un fuerte conflicto político y vecinal, no se debatirá en el pleno municipal de este jueves.

Aunque los responsables de Urbanismo alegan que el proyecto solo requiere de modificaciones puntuales para adaptarse a informes preceptivos, los grupos socialista y Cambiemos Orihuela celebran la paralización temporal. Cambiemos Orihuela, la marca municipal de Unidas Podemos en este municipio de la Vega Baja, remitió la pasada semana un escrito a la Fiscalía en el que recoge posibles irregularidades en el proyecto, como informes desfavorables o trámites que aún no ha superado. "La propuesta sigue teniendo deficiencias e informes desfavorables, no cuenta con informe preceptivo de la Dirección General de Medio Ambiente Natural y Evaluación Ambiental ni informe preceptivo por el área de Hacienda ni técnicos sobre la adecuación a las exigencias de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa. Estas prisas no se entienden sin atender a las constantes presiones del promotor a las instituciones para conseguir la aprobación de esta aberración", denunciaba el concejal Javi Gracia, de la marca municipalista morada.

Diputados de la comisión de infraestructuras, donde se tramitaba una proposición de ley que busca su paralización, denunciaron haber recibido amenazas por parte de los abogados de la promotora. La firma de abogados que representa a la mercantil Playa Salvaje, que proyecta una urbanización en el municipio alicantino, ha enviado varios escritos a los parlamentarios en los que defiende su proyecto, rechaza la proposición parlamentaria e incluso advierte de las consecuencias legales de la paralización de los trámites, así como les insta a votar por otras propuestas más favorables a sus intereses.

En la comisión del lunes, el portavoz de Cambiemos, Carlos Bernabé, apuntaba que "se evidencian prisas injustificadas en la tramitación, informes volcados en el expediente apenas 15 minutos antes de la Comisión Informativa, así como antecedentes más que dudosos en la propuesta de acuerdo formulada por el área de Urbanismo". El concejal advierte de errores de cálculo por parte de la promotora como el de número de habitantes, tributos y demanda de recursos municipales y alerta de la probabilidad de no solo "colapsar más aún Orihuela Costa, sino todo el territorio" con el proyecto en Cala Mosca. "Política, económica y medioambientalmente, este proyecto de más de 2.000 viviendas en la última playa virgen de Orihuela es una aberración, es violencia urbanística y nos vamos a seguir oponiendo a él por todas las vías", insiste la formación.