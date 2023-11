El PP de Teulada (Alicante) plantea reclamarle 47.000 euros a la familia de una exconcejala fallecida en octubre

Sin demasiado miramiento por el dolor provocado a causa de la pérdida tan reciente de un ser querido, el gobierno de Teulada Moraira (Alicante), con mayoría absoluta del Partido Popular, propondrá al pleno del próximo miércoles dar vía libre a que la familia de la exconcejala María José Vidal, fallecida el pasado 11 de octubre a los 55 años tras una grave enfermedad, devuelva 47.000 euros al Ayuntamiento de la localidad, según informa el portal lamarinaplaza.com.

Así lo ha revelado la propia familia de Vidal, que ha divulgado un comunicado en el que asevera que “se someterá a votación si nuestra querida hermana, María José Vidal, y su excompañero Adrián Ruiz deben reembolsar más de 47.000 euros al Ayuntamiento por el trabajo desempeñado durante los casi dos años en los que formaron parte del gobierno de Teulada Moraira”.

La propuesta que ha firmado el alcalde, el popular Raúl Llobell, es rechazar un recurso que habían presentado Vidal y Ruiz en contra de esa petición, que fue elevada en su día por el concejal tránsfuga socialista Héctor Morales, quien en 2021 facilitó la moción de censura que le devolvió el poder al PP en Teulada.

Los antecedentes que explican el caso

Al principio de la pasada legislatura tanto Vidal como Ruiz, que se presentaron a las elecciones de 2019 liderando la lista de Ciudadanos, pactaron un gobierno local progresista con PSPV y Compromís toda vez que durante la campaña electoral prometieron que no permitirían un nuevo gabinete del PP en el municipio. Ciudadanos les expulsó por ello y pasaron a ser regidores no adscritos en el seno de un gobierno local que entonces dirigía la valencianista Rosa Vila.

Cuando en 2021 los populares ya maniobraban para presentar una moción de censura les ofrecieron a Vidal y Ruiz formar parte, pero rechazaron la oferta, por lo que el PP acabó firmando en febrero de aquel año esa moción con un concejal tránsfuga socialista, Héctor Morales, y un independiente también de la lista del PSPV. El popular Raúl Llobell se convirtió en el alcalde –condición que mantiene tras los últimos comicios de 2023– mientras Vidal y Ruiz, así como Compromís, pasaban a la oposición.

Todo volvió a estallar en el verano de 2022, un año después de que el PP liderara el gobierno, con Héctor Morales en su seno. Para entonces Compromís había presentado una demanda que pedía la anulación de los decretos que mejoraban las retribuciones salariales y la situación política de Morales debido a su condición de tránsfuga, toda vez que había sido expulsado del PSOE.

En un pleno celebrado el 30 de junio de 2022, Adrián Ruiz reveló que Morales le había intentado “sobornar” y denunció que “lleva dos meses acosándome” para que convenciera a Compromís de que retirara aquella demanda. En caso de que no se plegara a sus peticiones, Morales presentaría una moción para que fueran los dos concejales no adscritos (Ruiz y Vidal) los que tuvieran que devolver los sueldos que cobraron cuando se encontraban en el gobierno local como no adscritos. Ruiz se negó, Morales cumplió su amenaza y presentó aquella moción.

“Que su familia y su memoria descansen en paz”

Y eso es lo que vuelve a dirimirse en el pleno del próximo miércoles en Teulada Moraira poco más de un mes después de que Vidal haya fallecido.

Por eso la familia de Vidal solicita “al Partido Popular y a Héctor Morales (quien inició este proceso contra mi hermana y Adrián) que emitan un voto desfavorable” a la propuesta.