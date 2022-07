Un tránsfuga de Teulada le cobra kilometraje al ayuntamiento por ir a su oficina... en Moraira

Muchas personas en todo el país acuden cada día a sus centros de trabajo en su vehículo privado y por lo tanto han de hacer frente a los precios actualmente disparados del combustible. Pero hay algunos a los que esa circunstancia no les inquieta. Es el caso del edil tránsfuga del PSPV de Teulada Alejandro Llobell, actual concejal de Turismo, que le pasa al Ayuntamiento dietas por kilometraje cada vez que se desplaza con su coche a la oficina de Turismo que se ubica en el núcleo costero del municipio, Moraira, tal y como informa La Marina Plaza.

Así se puso de relieve en el último pleno en el que el edil de Compromís Aitor Llobell le preguntó al regidor de Turismo si era verdad que pasaba estas dietas. Y le contestó que sí, que era cierto. Lo más sorprendente es que se trata de cantidades pírricas: Alejandro Llobell le pasó a su consistorio una factura de 6,19 euros por tres viajes desde el núcleo de Teulada hasta Moraira.

En el pleno, el edil de Compromís le pregunta a continuación al concejal de Turismo si le parece ético cobrar la gasolina por acudir a su lugar de trabajo. Y Alejandro Llobell le responde de nuevo que sí. Y matiza que en realidad no se trata de una dieta, sino de un kilometraje que cobra cada vez que no hay un coche oficial para que le lleve hasta esa oficina de Moraira. También lo justifica aduciendo que “mi lugar oficial de trabajo es el Ayuntamiento de Teulada, pero dos veces a la semana, martes y jueves, he de bajar a Moraira”.

Alejandro Llobell cobra 22.000 euros anuales de las arcas públicas de la población. “Yo cuando fui concejal de Fiestas no se me habría ocurrido cobrar un euro cada vez que acudía a reunirme con la comisión festera de Moraira”, concluye Aitor Llobell.

“Pues si le parece conveniente, dejo de cobrar la dieta”

En el fragor de la discusión interviene después el edil no adscrito Adrián Ruiz, quien precisamente fue concejal de Turismo durante el anterior equipo de gobierno que compartió con Compromís y con los dos ediles tránsfugas que se presentaron por el PSPV, el propio Alejandro Llobell y Héctor Morales. Con cierto asombro Adrián Ruiz le dice a Alejandro Llobell: “entonces cada vez que usted baja a Moraira cobra por eso, nos cuesta dinero a todos”. A lo que el edil del gobierno contesta que “no me sale a cuenta, dado el precio actual del combustible”.

El final del debate no tiene desperdicio. Alejandro Llobell insinúa que Adrián Ruiz hizo lo mismo cuando era concejal de Turismo pero este último le ataja con rapidez: “Yo no pasé una dieta ni cuando fui a Fitur, imagínese”. Un tanto acorralado, Alejandro Llobell subraya entonces: “pues si le parece conveniente, renuncio a mi dieta!.

Compromís investigará “si es legal cobrar por desplazamientos dentro del mismo municipio, porque tenemos dudas”. También ha reprochado que “la alcaldía de Raul Llobell nos está saliendo muy cara a todo el pueblo”. El popular Raúl Llobell alcanzó la vara de mando tras una moción de censura en febrero de 2021 para la que fueron vitales los votos de los dos concejales tránsfugas exsocialistas, Héctor Morales y Alejandro Llobell.