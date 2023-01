Primarias en Compromís: en busca de un nuevo equipo para Joan Baldoví

La coalición Compromís inicia este lunes su proceso de primarias con la apertura del censo y la recogida de avales en el que será su primer proceso interno tras la salida de Mónica Oltra al frente de la alianza. La formación elegirá en febrero a sus representantes a la Generalitat, las Corts Valencianes y algunos municipios, con el diputado en el Congreso, Joan Baldoví, como aspirante a la presidencia de la Generalitat.

Las cartas de Compromís para las autonómicas: Baldoví al Consell por València, Mas por Alicante y Marzà por Castellón

A juzgar por las primeras manifestaciones de los dirigentes valencianistas, el proceso interno de la coalición, que se completará el 14 de febrero con la publicación de las listas, reubicará a los representantes autonómicos y municipales. Tras el proceso interno la coalición aplica la corrección de género -la llamada lista cremallera para mantener la paridad entre hombres y mujeres- y las cuotas de partido, que garantizan el equilibrio entre las tres formaciones que componen Compromís (Més, Iniciativa y Verds-Equo). Por tanto, si el cabeza de lista es un varón afiliado a Més, en el número dos por la circunscripción de València le seguirá una mujer de Iniciativa.

Por el momento, la vicepresidenta de la Generalitat, Aitana Mas, optará a repetir como cabeza de lista por Alicante y se da por hecho que el exconseller de Educación y diputado, Vicent Marzà, hará los mismo por Castellón, aunque no lo ha confirmado formalmente. Tampoco se ha manifestado la consellera de Educación y Cultura, Raquel Tamarit, mano derecha de Marzà y muy próxima a Baldoví, cuyo nombre lleva sonando desde otoño y que no es parlamentaria autonómica. Sí lo ha hecho la consellera de Transición Ecológica, Isaura Navarro, que se presenta en tándem con el portavoz adjunto Carles Esteve, ambos militantes de Iniciativa-Compromís por la circunscripción de Valencia.

Por la misma circunscripción se presentan la vicepresidenta de la Diputación de Valencia, Maria Josep Amigó (Més); el secretario autonómico de Hacienda, Francesc Gamero (Iniciativa), la exsecretaria autonómica de Transición Ecológica, dimitida tras el cese de Mireia Mollà, Paula Tuzón (Iniciativa), y el presidente de las Corts Valencianes, Enric Morera (Més). También lo harán los actuales diputados Ferrán Barberá y Nathalie Torres, ambos de Més. Por parte de Verds-Equo se presenta Paula Espinosa, una de las impulsoras de las concentraciones Fridays for Future en València.

Por su parte, la portavoz autonómica, Papi Robles, pasará al equipo que encabeza Joan Ribó en el Ayuntamiento de València, y el parlamentario Josep Nadal no repetirá como candidato. “Es una decisión que tomé hace ocho años”, al entrar en política, indicó. Tampoco lo hará el conseller de Economia, Rafael Climent, diputado por la circunscripción de Alicante, que allana el camino al hasta ahora diputado provincial Gerard Fullana y al portavoz en el ayuntamiento alicantino Natxo Bellido, ambos de Més, sin intención de disputarle el primer puesto a la vicepresidenta Aitana Mas. En Castellón, los parlamentarios aún no han confirmado si optan o no a seguir en el escaño.

En las últimas primarias la coalición valencianista contaba con un censo de 50.000 militantes inscritos. Los aspirantes tienen hasta el 15 de enero para presentar su candidatura y hasta el día 20 para recoger los avales de la militancia, un filtro para el que apenas hacen falta unas decenas de firmas si se quiere formar parte de la lista, salvo en el caso de la presidencia de la Generalitat, que requieren de 430 apoyos, y del número dos por Valencia, en el que se reduce a la mitad. En las últimas elecciones autonómicas Compromís obtuvo 4 diputados por Alicante, 9 por Valencia y 4 por Castellón, con 439.500 votos en el conjunto de la Comunitat Valenciana.