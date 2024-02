PSPV y Compromís apoyan las movilizaciones por la paralización de 15 obras de centros educativos en 12 localidades valencianas

Los diputados y portavoces de Educación en las Corts Valencianes, José Luis Lorenz por parte del PSPV-PSOE y Gerard Fullana por parte de Compromís, han constatado que la Consellería de Educación ha notificado a 12 ayuntamientos la decisión unilateral del conseller José Antonio Rovira de suspender la ejecución para tramitar 15 obras en centros educativos por valor de 63,5 millones de euros. Se trata de la construcción o mejoras de escuelas e institutos en las poblaciones de Benicarló, Betxí, Borriol, Albalat dels Sorells, Burjassot, Casinos, Mislata, Quartell, Sagunto, Senyera, Petrer y Villena.

Esta notificación fuerza a que los ayuntamientos no puedan continuar con las tramitaciones que habían emprendido para redactar los proyectos de ejecución y la licitación de las obras, “creando un malestar generalizado en todas las poblaciones afectadas, puesto que, además, donde se han presentado mociones en los Plenos Municipales, incluso el PP se ha abstenido o votado a favor de continuar con las obras en todos los casos”.

Las poblaciones afectadas por el inicio de un expediente de lesividad forzado por el conseller José Antonio Rovira recibieron la notificación de la paralización de la tramitación de los respectivos Edificant el 23 de enero y el plazo para presentar alegaciones acaba la semana que viene. La notificación explicita literalmente: Suspender, desde el mismo día de la comunicación de esta resolución y hasta nueva comunicación, la ejecución de la delegación de competencias mencionada. Los ayuntamientos han pedido la documentación de los expedientes para elaborar las alegaciones y todavía no han recibido la documentación pertinente por parte de la Conselleria dirigida por José Antonio Rovira.

A las notificaciones de paralizar 63,5 millones de euros para llevar a cabo la construcción y mejora de los 15 centros educativos se adjunta un informe de la Abogacía de la Generalitat donde queda constancia que la Ley del Consell no contiene una regulación específica del que puede o no realizar un Gobierno en funciones. “Estamos convencidos que los ayuntamientos afectados podrán demostrar que sus tramitaciones se han realizado con criterios objetivos, puesto que el estado de cada uno de los centros educativos afectados lo corrobora”. “La Conselleria tiene que justificar, caso por caso, por qué considera que no es de interés general construir esos centros educativos. ¿En qué perjudica el interés público construir la escoleta Pequelar de Betxí, el instituto de Borriol o las escuelas de Mislata?”, ha explicitado los portavoces de las dos formaciones políticas.

Además, han valorado que “es inadmisible que un trámite que se inicia muchos meses antes de que un Gobierno esté en funciones hasta llegar a una delegación efectiva en la plataforma de Edificant se paralice de este modo. Es un boicot en toda regla para que centenares de alumnos tengan unas infraestructuras dignas en el menor tiempo posible.”

Concentraciones de denuncia e impulso de un observatorio

No solo se están movilizando las comunidades educativas y los ayuntamientos de las 15 primeras obras afectadas, hay mucho de malestar por las obras planificadas entre 2024 y 2027 con delegaciones hechas. Son 326 actuaciones sobre las cuales el conseller Rovira está respondiendo que las hará por Edificant y que las construcciones las hará directamente la Conselleria. “Esto es imposible. La Conselleria no cuenta con personal para poder tramitar los proyectos de ejecución y las licitaciones, como tampoco cuenta para 2024 con el suficiente presupuesto para llevar a cabo las tramitaciones que habría que hacer. Hay que recordar que ha efectuado ya un recorte del 40% de los fondos económicos para construcción de escuelas, mientras no tiene ningún problema de pagar del dinero de las valencianas y los valencianos las comidas y cenas que se organiza fuera d ele suya agenda de trabajo o de no pagar nóminas de profesorado”.

Tanto Compromís como PSPV-PSOE estarán junto a los ayuntamientos y las comunidades educativas para apoyar las movilizaciones que se están organizando para el mes de febrero. Por un lado, el 20 de febrero habrá concentraciones a las 12 poblaciones donde ya se ha comunicado que quieren paralizar los Edificant. De la otra y de la mano de la Confederación Gonzalo Anaya, se está organizando una concentración conjunta a las puertas del Palau de la Generalitat en 27 de febrero.

Así mismo, los dos portavoces de Educación en las Cortes Valencianas han anunciado que impulsarán un Observatorio de seguimiento de la construcción de centros educativos donde invitarán a participar diferentes agentes de la comunidad educativa valenciana.

Plan Edificant

Mediante el plan Edificant se han construido, ampliado y mejorado más de 500 centros educativos y hay programadas 341 actuaciones más que se están tramitando por parte de los ayuntamientos de 178 municipios.

Los portavoces de los grupos parlamentarios Compromís y PSPV-PSOE han insistido en que “no era trabajo que quedaba para hacer, es trabajo programado, planificado y consignado para esta legislatura. Ya podemos constatar que ni Mazón ni su conseller de Educación, con el brutal recorte de presupuesto que han hecho ni quieren ni tienen ninguna intención de dignificar las infraestructuras públicas escolares. Ahora la inmensa mayoría de las obras planificadas para esta legislatura no se harán y otras sufrirán graves retrasos porque el Gobierno de Mazón quiere desmantelar el programa Edificant”.