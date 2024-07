PSPV y Compromís reclaman a Mazón que no demore dos meses las comparecencias de los consellers en plena crisis por el vertido en las playas

La oposición en las Corts Valencianes no quiere que pasen dos meses hasta que Carlos Mazón explique los cambios en su Gobierno. PSPV y Compromís exigen la comparecencia del Presidente de la Generalitat Valenciana y de los nuevos consellers tras la salida fulminante de Vox del Ejecutivo, que no se someterá a una sesión de control ordinaria hasta pasado septiembre. El periodo ordinario de sesiones de la Cámara finalizó horas antes de la destitución de los cargos de Vox y el nombramiento de los nuevos consellers y no se prevé retomar la actividad parlamentaria hasta después del verano.

Los partidos han registrado una propuesta para convocar una Diputación Permanente en la que el president explique la crisis de Gobierno y la actuación en las playas de Valencia, afectadas por un vertido. Vox, que viene ejerciendo como socio preferente y apoyo del PP, ya ha anunciado que votará en contra de esta propuesta y cree que no hay crisis alguna.

El PSPV habla de una “inestabilidad política que no hemos conocido en la historia de la democracia”, en palabras de su portavoz, José Muñoz, mientras Compromís insiste en las explicaciones del nuevo conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, por el vertido de fuel en las playas de Valencia, que las mantienen cerradas y en investigación. La coalición vincula el incidente al puerto de Valencia y pregunta “qué pasaría con un mayor tráfico de buques”, como se plantea con la implicación norte, en palabras de la diputada Paula Espinosa.

Los socialistas extienden la petición a los nuevos consellers porque “no pueden irse de vacaciones sin decirnos si Salomé Pradas va a hacer algo con los bomberos forestales, Miguel Barrachina va a pagar las ayudas de la PAC o si Vicente Martínez Mus va a paralizar la depredación de la costa valenciana”. Por su parte, la coalición valencianista, que respalda la petición, considera que Mazón “ha tenido que hacer el gobierno deprisa y corriendo. La moción de confianza es una alternativa interesante”, reflexiona.

Sin embargo, su petición se quedará en el aire, a juzgar por las palabras de PP y Vox, que siguen teniendo la mayoría de la Cámara. “Cuando haya crisis, nosotros seremos los primeros que solicitaremos explicaciones al gobierno si algo no está funcionando, desde nuestro papel de leal oposición”, ha defendido el portavoz de la ultraderecha, José María Llanos.