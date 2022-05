Puig reorienta el debate sobre el trasvase: “Uno de los problemas del Tajo es que Madrid no depura su agua”

La escasez de recursos hídricos en España amenaza con desatar un fuerte conflicto entre comunidades autónomas. El proyecto de decreto para aumentar paulatinamente el caudal ecológico en el Tajo hasta 2027 ha enervado a los agricultores de las comarcas sur valencianas y de Murcia y ha resucitado las acusaciones entre dirigentes autonómicos y partidos, convirtiendo un problema de recursos en una batalla política.

Tras varios días con un tono elevado y mensajes cruzados sobre el reparto de agua y su uso entre el presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, el presidente popular de Murcia, Fernando López Miras, y el presidente de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig, los dirigentes del PSOE han comenzado a apuntar en otro sentido: la cantidad de agua contaminada que llega al Tajo desde la Comunidad de Madrid.

En la sesión de control de las Corts Valencianes, Puig apuntaba que “no de los problemas graves del Tajo es que la Comunidad de Madrid no depura el agua”, y reclamaba al PP valenciano que trasladase esa cuestión a la comunidad que presiden. “Sus guerras no han aportado nada. Se trata de conseguir lo que queremos: agua de calidad y al precio competitivo y en esto vamos a trabajar. Nos gustaría que vosotros nos ayudarais y buscaseis soluciones”, ha replicado el dirigente valenciano a la portavoz del PP, Maria José Catalá. El presidente, que insiste en que el Ejecutivo valenciano ha presentado alegaciones al plan hidrológico, asegura que se recurrirá el decreto si no se cumplen unos mínimos de agua para trasvasar al Segura.

La contaminación del Tajo procedente del río Jarama es una denuncia que arrastra años en Castilla-La Mancha. La cátedra del Tajo en la Universidad de Castilla-La Mancha apunta en sus estudios que el río “recibe en su confluencia con el Jarama un aporte de aguas procedentes de aguas residuales más de tres veces superior a su caudal, con altas concentraciones de contaminantes que los sistemas de depuración actuales no son capaces de reducir”. “Esta alta proporción de aguas residuales (con una alta concentración de contaminantes) en la cuenca del Jarama es la principal causa del incumplimiento de los objetivos ambientales de calidad en las aguas de sus ríos, así como del río Tajo en curso medio”, apuntan los investigadores de la cátedra. Las crónicas de los años noventa ya recogen referencias al Tajo como “la cloaca” de Madrid y los informes de la confederación hidrográfica van en la misma dirección: los vertidos de la capital amenazan los escasos recursos naturales e impiden su 'autodepuración'.

Alternativas al trasvase

Aunque los dirigentes del Acuerdo del Botánico no renuncian a exigir el trasvase, algunas voces comienzan a mirar a largo plazo, con la vista puesta en comenzar a trabajar para que el agua desalada sea asumible para los regantes. Hasta la fecha, las plataformas que los agrupan se muestran contrarias a su uso por el precio, superior al del agua trasvasada.

Los regantes se reunirán con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, este viernes para trasladar sus inquietudes. Pero en un contexto de escasez cronificada de recursos y de cambio climático, cada vez más voces alertan a que debe darse un cambio en la planificación hídrica y en los cultivos en las zonas que más sufren la desertificación.

Mientras se produce el debate sobre el trasvase del Tajo al Segura, los tres partidos que componen el Pacto del Botánico han reclamado al ministerio que no autorice la venta de agua del Júcar a Almería, una propuesta de cesión de 50 hectómetros cúbicos para financiar obras de regadío por parte de la Acequia Real que gestiona el río.