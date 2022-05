Page no quiere “guerra” entre regiones: lo “dramático” es que el trasvase sea “de la España seca a la España seca”

Algo más suave ha sido el tono empleado hoy por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page al referirse de nuevo al problema del agua y del trasvase Tajo-Segura. Mientras que durante los últimos días se habían sucedido las críticas veladas entre esta comunidad autónoma y, sobre todo, Murcia, Page ha afirmado que no quiere “guerra del agua” entre autonomías porque lo que es “dramático” es que la única “saca de agua” que hay en España, en referencia al trasvase, sea “de la España seca a la España seca”.

“En esta región siempre estamos discutiendo con el tema del agua y me molestaría mucho que se planteara que hay una guerra entre comunidades autónomas”, ha remarcado, alabando que tanto el presidente de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig, como el de Murcia, Fernando López Miras, “defiendan su tierra”, que es “lo que nos encarga la Constitución”.

Dicho esto, ha puntualizado que lo “dramático” es que la única operación de “saca de agua” se haga entre las Españas “secas”. “Yo no dudo de que allí haga falta agua pero tampoco de que hace falta agua aquí”, ha agregado.

Al hilo de ello, y en referencia al acto que protagonizó ayer en Manzanares (Ciudad Real) para conocer técnicas de aprovechamiento del agua, se ha referido a los sistemas de desalación, alegando que una “parte importante del país va a tener que usarlos , no hay vuelta de hoja”.

La desaladora de Carboneras

“No pongo en cuestión cómo se utiliza el agua en otras regiones, conozco muy bien ambas comunidades autónomas. Me queda una pequeña parte, que es la de Carboneras -en Almería-, donde hay una desaladora enfangada con problemas económicos, que solucionaría por si sola por el 90% del problema. Es simplemente una reflexión de ayuda que hago como también pido ayuda para que comprendan nuestra situación”, ha argumentado

Según ha reiterado el presidente de Castilla-La Mancha, debe haber un planteamiento “de país” sobre el agua, ya que este recurso “es para nosotros como la pelea del gas a nivel europeo”. “Queremos soluciones para todos, que todo el mundo tenga agua, que no falte para beber, que no falte para regar en condiciones y que no falte para generar empleo”, ha dicho, refiriendo después que en otros sitios se use “para campos de golf”.

“Pueden invertirse las cosas sin dramas, yo voy a pedir consenso a todos los partidos políticos y estoy dispuesto a pelearme con el Gobierno de España en favor de esta tierra aunque me cueste mil disgustos y otras dos hernias, pero cuanta más unidad, mucho mejor, porque nos estamos jugando el futuro”, ha concluido.