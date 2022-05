Page: “El mal uso del agua en algunos puntos de España es un argumento científico, no un discurso barato”

La Región de Murcia presentará un recurso contencioso-administrativo al nuevo Plan Hidrológico del Tajo “tan pronto sea aprobado por el Consejo de Ministros”, en caso de que “no modifique su hoja de ruta y sigan manteniendo esa pretensión de cerrar el trasvase Tajo-Segura”. Lo ha anunciado el titular de Agricultura, Ganadería, Pesca y Agua Antonio Luengo quien ha afirmado, con rotundidad, que el Ejecutivo autonómico va a “defender a muerte” los envíos procedentes del trasvase Tajo-Segura al sureste español, según recoge Europa Press.

Creen que la justificación de reducir los envíos a Murcia, Alicante y Almería para poder mejorar “la calidad paisajística y la calidad de agua del río Tajo” es algo que resulta “inaceptable, inasumible e injustificable” y Luengo sostiene el aumento de los caudales ecológicos del río son una “decisión política e ideológica” pero no “técnica y científica”.

Ha hablado de cifras. Para el campo murciano supondrá la pérdida de 105 hectómetros cúbicos que se traducirá en 5.000 empleos directos menos y cerca de “unas 12.000 las hectáreas de cultivo afectadas” de forma directa por lo que, ha citado el consejero, “estaríamos hablando de unas perdidas anuales que superarían los 122.000.000 de euros”.

Hay que recordar que también el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, también aseguró que su gobierno tiene “razones jurídicas, políticas, sociales y económicas para continuar defendiendo nuestra posición en el ámbito en el que sea necesario” contra el nuevo recorte a los envíos de agua a Alicante del trasvase Tajo-Segura incluido en el Plan Hidrológico del Tajo.

Page rechaza que “el único trasvase sea de la España seca a la España seca”

El Gobierno de Castilla-La Mancha lo ve de otra manera. Este viernes, el presidente regional Emiliano García-Page se ha referido también de forma indirecta a las intenciones judiciales en Murcia o incluso en la Comunidad Valenciana. “Acabamos de conseguir un logro y espero que no se malogre. Ha de aprobarlo el Gobierno de España. Abunda en la razón, en la lógica en este país donde en una parte de España llueve y en otra no, pero el único trasvase es de la España seca a la España seca”.

Durante el acto de entrega de los Premios de Investigación en la región ha agradecido a la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) “que nos ayudéis en una batalla que es de fondo”. Hay que recordar que la UCLM ha puesto en marcha recientemente la Cátedra del Tajo, dotada con 40.000 euros, en colaboración con la Fundación Soliss para impulsar la recuperación integral del río.

“La UCLM tiene acreditado hasta qué punto se usa mal el agua en algunos puntos de España y hasta qué punto la necesitamos. Es un argumento científico, no un discurso barato”, decía, para asegurar que “hay estanterías repletas de informes sobre la gestión del agua. Me atacan como presidente, me insultan, en las redes sociales hoy desde Levante me llamaban miserable. Hago lo que tengo que hacer por esta tierra. No hago algo distinto a lo del año pasado o en anterior y gobernase Sánchez, Rajoy o Zapatero”.

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural Francisco Martínez Arroyo también ha dicho hoy “entender” la postura murciana pero afirma que no hay “argumentos suficientes” para poder ganarlo.

Señala que desde el Ejecutivo castellanomanchego están “orgullosos” de que por primera vez se hayan tenido en cuenta los intereses de la región tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista político.

Y ha destacado que el hecho de que se incremente el caudal del Tajo a su paso por Aranjuez es “muy importante” para Castilla-La Mancha y va a mejorar “sin duda” el estado del río. “Eso era lo que queríamos y se cumple una sentencia del Supremo que obliga a incluir los caudales ecológicos”, ha sentenciado.