Page: “Hoy el Memorándum de la vergüenza sobre el Tajo está definitivamente enterrado”

Luz verde al nuevo Plan de Cuenca del río Tajo con 47 votos a favor, 22 en contra y 4 abstenciones en el seno de la reunión del Consejo del Agua de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo que se ha celebrado hoy.

Se ha informado favorablemente el proyecto de Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo (ciclo de planificación 2022-2027) que incluye un programa de medidas que supondrán una inversión de los 3.700 millones de euros hasta 2027, fecha en que todas las masas de agua deberán haber alcanzado el buen estado.

Ahora, y una vez obtenido el informe favorable del Consejo del Agua, el documento será trasladado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Entre otros trámites posteriores, una vez analizado por el Consejo Asesor del Medio Ambiente, adscrito al MITECO, deberá ser informado por el Consejo Nacional del Agua y el Consejo de Estado, y la finalización de la tramitación ambiental estratégica preceptiva. La aprobación final del documento se realizará mediante un Real Decreto aprobado por del Consejo de Ministros.

Page: “Busquemos caminos de consenso para que a nadie le falte el agua”

Castilla-La Mancha ha recibido con satisfacción la aprobación del plan, a pesar de que no ha colmado todas sus expectativas. Hoy el Consejo de Gobierno se celebraba, precisamente, en uno de los municipios más emblemáticos de la cabecera del Tajo, Hasta Sacedón, en Guadalajara, se trasladaba el equipo de Emiliano García-Page, en una reunión en la que ha participado también la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía, desde donde sala el agua del trasvase.

“Hoy el Memorándum de la vergüenza sobre el Tajo está definitivamente enterrado”, ha dicho el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, aludiendo a la última gran decisión tomada en torno a la cuenca del Tajo durante el Gobierno de Mariano Rajoy, y con el apoyo de la que fuera presidenta regional, María Dolores de Cospedal.

El presidente ha comentado que Castilla-La Mancha ha apoyado el nuevo proyecto “con un matiz crítico” y ha dicho que “no es el punto final al camino emprendido hace mucho tiempo, pero lo diré de forma clara: este apretón que acabamos de darle es muy importante. Otro más y tendremos la solución definitiva”, para referirse sin citarlo al fin del trasvase Tajo-Segura.

“Castilla-La Mancha puede decir de forma memorable que ha dado un salto de gigantes”, decía el jefe del Ejecutivo castellanomanchego. “Las aguas empiezan a volver al cauce. Este día para mí es muy importante y también lo es para España. Para que se quita el lastre de la decisión que ha esclavizado a una parte de la economía de Levante”.

En su opinión, las comunidades autónomas que se benefician del trasvase (Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana) “ha sido prisioneras del agua” y cree que el nuevo Plan Hidrológico del Tajo es “la solución más compatible para los intereses de Castilla-La Mancha y, a largo plazo, para los de Levante”.

En este punto ha ofrecido a “todos los gobiernos autonómicos y al Gobierno de España buscar caminos de entendimiento con el objetivo claro de que a nadie le falte el agua” abundando en que “buscaremos acuerdos para que la economía del Levante español sea sostenible”, reivindicando la puesta en marcha de “todos los sistemas de desalación, incluido el de Torrevieja, en Alicante”.

“Queremos más, pero esto es un cambio de tendencia y un salto adelante para la economía y el empleo de Castilla-La Mancha sin tirar al precipicio a la economía de otras comunidades autónomas”, aseguraba Page.

También advertía. “Vamos a escuchar reacciones de mucha de la gente que ha hecho del agua del Tajo una industria, incluso sin sostén legal. Vamos a escuchar muchas posiciones. A todos les ofrezco entendimiento. No vamos a tirar cohetes ni a hacer fiestas, pero sí digo que hemos dado un salto importante en el uso del agua del Tajo”.

“Que el día sea hoy histórico para Castilla-La Mancha no significa que se acabe la historia”, decía el presidente castellanomanchego. “Esta es una meta volante, no la definitiva”, ha dicho García-Page, para resaltar que sea “la primera vez en democracia que se adopta una decisión que considera los intereses de la cuenca cedente” y ha dado las gracias en particular a la ministra del ramo, Teresa Ribera por el “cambio de actitud”. Según Page, “si hay que liderar un cambio hacia la sostenibilidad esta era una prueba de fuego porque había un problema de credibilidad”.

También ha lanzado un mensaje de consumo interno al reclamar el apoyo de toda la región. “Necesitamos el apoyo de todo tipo de colectivos, se lo pido a todas las fuerzas políticas. Si hay un punto de fuga que pueda poner patas arriba lo que hemos conseguido es que se impongan criterios regresivos, sin que la gente sepa que es así”. Ha pedido desterrar las “consignas partidarias”.

¿Qué significa para Castilla-La Mancha?

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural Francisco Martínez Arroyo ha explicado los detalles del proyecto. “Hemos votado a favor de la propuesta del ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico porque la decisión ha sido favorable claramente a los intereses de Castilla-La Mancha.

El río Tajo vertebra nuestro país y el trasvase lo rompe“, decía el consejero. ”Nos ayuda a sentirnos más región y más fuertes“ sobre todo por dos aspectos. Por un lado, decía, se ha fijado un caudal ecológico del Tajo en todo su recorrido para cumplir las sentencias del Tribunal Supremo en este aspecto que se produjeron, aseguraba, ”gracias al recurso del Gobierno de Castilla-La Mancha y de los ribereños“. El caudal ecológico se fija en 8,65 m3 por segundo. ”Ahora circula una media de 6 m3 por segundo. Es un salto cualitativo“, decía.

Una de las medidas que ha destacado el Gobierno castellanomanchego se refiere a la inversión en infraestructuras de saneamiento y depuración. Del total de 2.100 millones de euros planteados, más de 900 irán destinados a la mejora de los tratamientos de depuración en la vecina Comunidad de Madrid. Se aplicará, decía el consejero, antes de que las aguas del río Jarama viertan en su unión con el Tajo. “Se hará en Madrid para beneficiar a Castilla-La Mancha”.

También ha destacado que el envío a través del trasvase, en el caso de que la cabecera se encuentre en nivel 2 de almacén de agua, se reduzca de los 38 hm3 mensuales a los 27. “Eso implicará, según los técnicos, una lámina de agua más alta en la cabecera que aumentará en 208 hm3 y eso significará futuro para Castilla-La Mancha”.

Ha resaltado también el “compromiso” del Gobierno de España para apostar por las desaladoras y ha recordado la importancia de la tubería manchega que “tiene que ser realidad antes de que acabe el año. Se invirtieron 350 millones y es necesaria para beber en el Alto Guadiana”.

Después se ha referido a la inversión de 16 millones de euros destinados a regadíos en la zona del río Alberche (beneficiando a la comarca de Talavera de la Reina), con el objetivo de lograr que sean “más eficientes”.

El alcalde de Sacedón, Francisco García Torrecilla, no ocultaba su satisfacción. “Hoy es un día muy importante porque este empujón supone buena parte de nuestras reivindicaciones hechas realidad”, pero ya ha avanzado que los 22 municipios de la cabecera del Tajo “no nos vamos a conformar” y el siguiente paso será reclamar que se aumente el mínimo no trasvasable desde la cabecera y que se haga “por ley” pasando de 400 a 800 o 900 hectómetros cúbicos.

Núñez sugiere que Page quiere “enfrentar” a los castellanomanchegos por el agua

Mientras, el presidente regional del Partido Popular Paco Núñez ha preguntado a García-Page, si ya ha pedido la reunión con el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, para hablar de agua, y si le ha enviado el Pacto Regional del Agua de la Comunidad Autónoma.

Núñez ha incidido en conocer si García-Page ha pedido la reunión que dijo “hace ya un mes” que solicitaría o si, por el contrario, “lo dijo porque había otros que la habían pedido”, según recoge Europa Press, y ha sugerido que el presidente castellanomanchego “enfrenta a los castellanomanchegos en materia de agua”.

La alcaldesa de Toledo apuesta por el fin “definitivo” del trasvase

También la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, ha valorado el nuevo Plan de Cuenca del río Tajo, poco antes de su aprobación. Cree que supondrá “un buen punto de partida” porque “vemos un cambio de tendencia en el trasvase Tajo-Segura”.

“Si esto hoy es así se abre un hilo de esperanza, ya que es un punto de partida muy importante para nuestro río Tajo, pues se aumentan los caudales reales y aumenta la depuración en la Comunidad de Madrid”, ha dicho, para recordar que el deseo firme del equipo de Gobierno de la ciudad de Toledo es poner fin al trasvase “de manera definitiva”.