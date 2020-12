À Punt reduce el personal en su oferta pública de empleo a la espera de que Hacienda valore las plazas

La sociedad que gestiona la radiotelevisión pública valenciana avanza en la convocatoria de oposiciones para cubrir sus puestos de trabajo con la aprobación de la Oferta Pública de Empleo de 2020. Según un comunicado, el Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació ha aprobado en su reunión de este lunes una convocatoria pública -la antesala de las oposiciones- de 349 puestos de trabajo, 27 menos que lo previsto en la oferta que el mismo organismo aprobó en octubre.

La diferencia se debe a la reconversión de los redactores de contenidos para redes sociales y expertos en SEO en la categoría de experto en contenidos digitales, 27 plazas que se han introducido en la relación de puestos de trabajo de 2020 que aún no ha sido valorada por Hacienda y que se presentó a la vez que la oferta pública de empleo. Según explican desde el departamento de dirige Vicent Soler, con dos direcciones generales implicadas en este proceso (Sector Público y Presupuestos), la propuesta de À Punt no ha podido ser evaluada aún porque ambas cuestiones se presentaron a mediados de octubre y fue prácticamente la última de las empresas públicas en hacerlo. La dirección general de Presupuestos no puede dar el visto bueno a una oferta pública de empleo que no coincida con la relación de puestos de trabajo vigente y, mientras Sector Público no dé su aprobación a la de 2020, la que está en vigor es la del año anterior, que no contempla las citadas plazas.

Según explican tanto desde el Consell Rector como Hacienda, las plazas que quedan atrás no desaparecen y no implica que no puedan convocarse en los próximos años. La intención, explican, es que se valore el nuevo mapa de la plantilla cuanto antes y esta treintena pueda ser incluida en la oferta pública de empleo, que determina las oposiciones para optar a una plaza en la radiotelevisión pública.

Las ofertas son todavía inferiores a las plazas recogida en la relación de puestos de trabajo inicial de la cadena pública -cerca de medio centenar de diferencia, sin contar a los 59 trabajadores de la Corporación-, una cuestión que preocupa a los sindicatos, que ya manifestaron en octubre su desacuerdo. El Consell Rector argumentó entonces, cuando no se conocía el presupuesto asignado ni si continuaría la moratoria, que su obligación legal era presentar una propuesta que se ajustara a lo que marca la ley: que el coste de personal no supere un tercio del presupuesto de la radiotelevisión pública; y entienden por presupuesto la subvención directa que recibe del Gobierno autonómico, sin contar los ingresos que À Punt pueda obtener.

Aunque algunas formaciones interpretan que la moratoria acordada por los partidos del Botánico deja sin efecto ese límite de personal para las decisiones que se adopten en ese marco, tanto Hacienda como la Corporación entienden que no pueden convocarse unas oposiciones que comprometan la ley de aquí a tres años, fecha en la que vence el margen legal. Sin embargo, tanto la dirección de la cadena como Unides Podem y Compromís plantean que se elimine el límite presupuestario para la plantilla, dado que esta situación provoca una constante incertidumbre entre los trabajadores de la Sociedad y la Corporación.