Limpian y existen: las trabajadoras de limpieza se quedan a la cola de la vacunación en los hospitales

El pasado viernes, trabajadoras de limpieza del hospital La Fe de València se concentraron frente al centro para exigir su vacunación como personal de riesgo. Las trabajadoras denunciaban que su situación había quedado invisibilizada y que no se las consideraba personal crítico, como son los médicos y el personal de quirófano, al tiempo que criticaban que el centro no se hubiera puesto en contacto con ellas para informarles sobre sus vacunas.

Las trabajadoras, indignadas con la falta de información del hospital y relegadas a la cola del personal esencial, convocaron una protesta frente al centro sanitario. Con mensajes como "yo no estoy aquí, no corro riesgo, no me contagio", "soy invisible" o "limpio, luego no existo", las trabajadoras, en representación de 310 compañeras, denunciaban haber quedado las últimas del hospital en recibir la vacuna contra la Covid-19, pese a que su actividad laboral se desarrolla diariamente en contacto estrecho con los pacientes positivos que requieren intervención sanitaria. Las empleadas recuerdan que son ellas quienes recogen los residuos y limpian y desinfectan las superfícies en las zonas Covid y que por tanto son personal de riesgo.

Tras la protesta, recogida por Podemos, la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública informó a las trabajadoras de que están incorporadas al plan como el resto de personas con vinculación laboral a los centros hospitalarios. Desde la conselleria que dirige Ana Barceló explican que el departamento de salud de La Fe es el más numeroso de la Comunitat Valenciana, con cerca de 9.000 personas a cargo, y que por tanto no lleva el mismo ritmo que otros centros donde ya se ha vacunado a todo el personal. Según explican, con el protocolo en mano, los centros van administrando las dosis a medida que van llegando y la tipología de cada hospital corresponde a un ritmo distinto.

El hospital citará este miércoles al personal de limpieza para administrarle la primera dosis, incluida la plantilla del centro Ernest Lluch, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Conselleria de Sanidad. El plan de vacunación prevé que el resto del personal de limpieza que no sea de riesgo alto recibirá la primera dosis este viernes, según las mismas fuentes recogidas por la agencia.

Según indican representantes de las trabajadoras, será la propia empresa que contrata el servicio la encargada de enviar las listas de personal que debe recibir la vacuna al hospital y de ponerse en contacto con las empleadas. En el caso de trabajadores vinculados a los centros en los que se ha efectuado la primera fase del plan de vacunación, son las empresas las que deben proporcionar las listas y mediar entre trabajadores. Este martes, según informa Sanidad, ya se ha procedido a la vacunación del personal de ambulancias.