Ximo Puig plantea un complemento para pensiones no contributivas a las amas de casa

El PSPV cree que sacará mejor resultado que el que apuntan las encuestas. Los socialistas se muestran confiados, tranquilos, pese al ruido del PP, que desarrolla una campaña de grandes eventos y plantea las elecciones municipales y autonómicas como una previa a las generales. Los sondeos apuntan a una mayoría ajustada para el bloque de izquierdas, similar a los pronósticos previos a los pasados comicios, pero prácticamente ninguno da una victoria a la derecha.

“En estas elecciones la Comunitat Valenciana está en si continúa con el progreso económico y social de estos años” o si “vuelve a la Comunitat Valenciana que era el paradigma de la corrupción y de recortes masivos anclados en el 'neothatcherismo' que se intentó implantar aquí”, ha afirmado este lunes el presidente de la Generalitat y candidato del PSPV, Ximo Puig, en un desayuno informativo. El dirigente asegura que tienen sondeos internos que apuntan a un resultado más optimista y considera que el tándem PP-Vox actúa así porque “no tiene alternativa para la Comunitat Valenciana” y “sabe que no puede debatir”. Preguntado por las encuestas y la muestra de entusiasmo del mitin del PP en la Plaza de Toros este sábado, el dirigente socialista afirma: “La emoción para nosotros es presentar medidas”. “Vamos con la razón y con el corazón”, insistía, afirmando: “Sabemos lo que cuesta llenar la Plaza de Toros, lo puede hacer cualquier partido, es una cuestión de chequera”.

En esta tesitura, el PSPV insiste en su campaña de cercanía y en desplegar el programa electoral como un programa de gobierno. Los socialistas han presentado este lunes las medidas de igualdad que pondrán en marcha si obtienen la victoria este domingo, centradas en el emprendimiento femenino, la lucha contra la violencia machista y la lucha contra la pobreza de las mujeres, compensando “el trabajo invisible” en el ámbito doméstico.

Los socialistas están dedicando buena parte de su campaña a promocionarse como el partido “de las familias”, con una serie de actos enfocados en el voto femenino. A las medidas para las familias numerosas y monoparentales -monomarentales en gran parte- se suman medidas de conciliación y, ahora, un complemento económico para las pensiones no contributivas de las mujeres que han trabajado sin cotizar. Encarnando esta figura en el ama de casa y en las trabajadoras que no han cotizado por sus condiciones precarias, el partido ha anunciado este lunes que pondrá en marcha una ayuda extraordinaria para equiparar estas pensiones al mínimo, un complemento que supondría, de media, unos 300 euros mensuales. En España las pensiones no contributivas oscilan entre los 1.696 euros anuales y los 6.784, mientras que la pensión mínima es de 10.406 euros anuales. La idea, según han apuntado, es ir aumentando la cuantía mensual paulatinamente para reconocer ese trabajo. Se calcula que la medida afectará a 23.500 mujeres.

“Se reconocerá a las amas de casa que han cuidado de la familia sin retribución y también de aquellas mujeres trabajadores que han sufrido condiciones laborales precarias”, ha señalado el presidente de la Generalitat, que indica que “es una cuestión de justicia, de principios y de dignidad”. Desde Compromís replican que esta posibilidad ya existe a través de la Renta Valenciana de Inclusión, que prevé un complemento para pensiones no contributivas.

Otro de los apuntes del programa electoral es un “bono respiro”, un complemento para que las mujeres que se dedican a cuidar de familiares puedan tener derecho a vacaciones. La medida se completará con la ampliación de centros de día y ayudas a la asistencia domiciliaria para aligerar la carga de los cuidados, así como educación gratuita de cero a dos años y guarderías rurales con las mancomunidades. La ayuda será para aquellas mujeres de rentas bajas y con familiares a su cargo.

El cabeza de lista del PSPV ha avanzado que si gana la Generalitat Valenciana dará apoyo al emprendimiento femenino a través de la creación de un nuevo fondo del IVF “el Fondo Lidera dotado de 75 millones de euros y que está específicamente dirigido a dar apoyo a las mujeres emprendedoras y una oficina de emprendimiento para acompañarles y asesorarles”. Además, en el ámbito rural, impulsarán “un plan de creación de cooperativas de servicios de proximidad impulsadas por mujeres”.

En el ámbito de la violencia machista, proponen “reforzar la red de juzgados especializados en violencia contra la mujer y potenciar la formación con perspectiva de género en las profesionales que trabajan con mujeres y niños víctimas”. Además, insisten en equiparar la prostitución a la violencia machista para que las mujeres prostituidas tengan esta consideración y reciban apoyo público, a través de un cambio normativo e instar al gobierno a que la violencia machista inhabilite para la responsabilidad parental.