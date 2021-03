El PP consuma la moción de censura contra la alcaldesa de Compromís en Teulada con dos tránsfugas socialistas

El Partido Popular ha recuperado la alcaldía de Teulada gracias a una moción de censura contra la alcaldesa de Compromís apoyada por dos ediles socialistas tránsfugas. Tras 40 años de sucesivos gobiernos del PP en los que solo fueron derrocados por el partido independiente del exconseller José Ciscar, quien acabó integrándose en las filas conservadoras, la experiencia progresista apenas ha durado poco más de un año.

El pleno celebrado este martes ha desbancado a la hasta ahora alcaldesa por Compromís, Rosa Vila, con los votos de los siete concejales del PP y de los dos tránsfugas socialistas. Raul Llobell, del PP, es el nuevo alcalde de la localidad alicantina.

El PSPV-PSOE expulsó al portavoz del grupo socialista en Teulada, Héctor Morales, que ha pasado al grupo de no adscritos tras la votación en una sesión anterior a la moción de censura. El número dos del partido en Teulada, que no es militante socialista, también ha pasado a formar parte del grupo de no adscritos. Así, el grupo municipal socialista ha quedado disuelto. Los tránsfugas presentaron la moción de censura el pasado 16 de febrero junto con los siete concejales del PP tras rechazar la aprobación de los presupuestos municipales.

La ya exalcaldesa de Compormís ha lamentado que los dos tránsfugas socialistas "han sido utilizados desde el primer minuto". "Nos vamos con la cabeza alta y la conciencia muy tranquila con un apoyo político, institucional y popular sin precedentes", ha dicho Vila, quien ha añadido: "Hemos trabajado hasta el último momento".

El portavoz de Compromís, Carlos Martínez, ha leído un texto de un concejal no adscrito en el que ha revelado que el candidato del PP le ofreció en dos encuentros recientes "las concejalías que quisiera, un buen sueldo y tranquilidad", algo que el aludido ha negado después. "El PP ha demostrado lo bajo que puede caer para ocupar un sillón", ha denunciado.

Martínez ha recordado que los dos ediles tránsfugas votaron en contra del presupuesto municipal "consensuado en varias reuniones". "Se han traicionado las esperanzas de muchos votantes de izquierdas", ha criticado el portavoz de Compromís.

El tránsfuga Héctor Morales ha defendido la moción de censura como un "mecanismo absolutamente legítimo" y ha asegurado en referencia a la campaña electoral: "Apostamos por el cambio pero no ha habido nada de cambio". Morales ha reprochado a la exalcaldesa que "ha conducido la locomotora sin respetar ninguna señal de curva peligrosa hasta su descarrilamiento". "Estamos aquí para salir del túnel y dejar atrás el sainete", ha añadido.

La nueva mayoría en Teulada ha puesto en duda la expulsión de los ediles tránsfugas por parte del PSPV-PSOE enarbolando un informe de la secretaria municipal, que duda sobre el proceso de expulsión del partido del portavoz socialista al no quedar acreditado que se ha cumplido con el procedimiento establecido en los estatutos. De hecho, durante la moción, el nuevo alcalde se ha referido al edil tránsfuga como el portavoz del grupo socialista.

La secretaria municipal destaca que "todavía existe una vía de recurso de la resolución" y advierte de que "por criterios de prudencia se cree conveniente que queden acreditados todos los extremos en el expediente y que, por lo tanto, el asunto se quede sobre la mesa para su estudio".

"A mi entender", apunta la secretaria municipal, "los concejales que son expulsados pasan a ser no adscritos en el momento de la toma de razón por parte del pleno". El informe permitiría a los dos tránsfugas seguir cobrando un sueldo. Fuentes socialistas han asegurado que emprenderán acciones legales contra el informe de la secretaría municipal. En la sesión previa a la moción de censura en la que se ha votado que los dos tránsfugas pasen al grupo de no adscritos, Morales ha defendido que el escrito del partido "no constituye sanción definitiva" al haber aún un plazo para presentar alegaciones.