Nuevo transfuguismo socialista contra Compromís: el PSPV expulsa a un concejal en Teulada por pactar con el PP

Teulada Moraira podría volver a ser del PP el próximo 2 de marzo, como lo ha venido siendo 40 años en sucesivos gobiernos en los que solo fueron derrocados por el partido independiente del exconseller José Ciscar, quien acabó integrándose en las filas conservadoras. Todo depende de si prospera la moción de censura contra Compromís presentada esta mañana por los siete regidores del Partido Popular y por los dos regidores adscritos al PSPV-PSOE, hasta el mes de enero socios de gobierno de la coalición.

Los acontecimientos se han ido precipitando a lo largo de la jornada. A primera hora, la alcaldesa Rosa Vila, de Compromís, no daba a crédito a las informaciones de la moción en su contra: “Estaba desayunando cuando me he enterado por vosotros [la prensa] de esto”, reconocía en conversaciones con este medio. A continuación, fuentes socialistas de la comarca de la Mariana Alta confirmaban la expulsión automática del portavoz del grupo en la localidad, Héctor Morales, por haber firmado una moción de censura “en contra de acuerdo expresamente adoptado por los órganos directivos del Partido”, indica el artículo 10 de los estatutos del PSOE.

Con este incumplimiento del órgano interno, Morales engrosará el grupo de los no adscritos, donde ya se encuentra una exconcejala del PSPV y dos exregidores de Cs con los que se había alcanzado el pacto inicial de gobierno. Falta por ver qué pasa con el número dos del PSPV-PSOE, Alejandro Llobel, quien, al no ser militante socialista, el partido no ha podido emprender acciones contra él.

La última chispa de un gobierno de coalición marcado por el desencuentro tuvo lugar el pasado 4 de enero cuando los regidores socialistas votaron en contra de la aprobación del presupuesto municipal. “Votaron no sin haber dicho nada en las reuniones previas”, rememora Vila, quien entonces optó por retirarles las competencias municipales. “Ante eso entiendo que son ellos los que rompen el pacto de gobierno, no yo”, asegura. “A mi juicio han acelerado lo que querían hacer el último año, ya lo denuncié públicamente que el PSOE era confidente del PP”, añade.

Por su parte, el PSOE comarcal ha incidido a preguntas de este medio que “en ningún momento nos han avisado de que iban a presentar una moción de censura”. Todo lo contrario, a raíz del desencuentro con los presupuestos, establecieron una línea de trabajo con reuniones periódicas entre ambas fuerzas “para tender puentes y reflotar el equipo de gobierno”. “Sentimos una decepción absoluta, para nosotros son tránsfugas”, han concluido.

A este respecto, el secretario general en la provincia de Alicante, José Chulvi, ha reprochado que “esta decisión es un ataque a la defensa de los socialistas de las políticas de progreso en todas las instituciones, desde lo global a lo local”, y ha manifestado que en las filas socialistas “no caben actitudes que respaldan las políticas de la derecha”.

Asimismo, ha remarcado en un comunicado el convencimiento del PSPV-PSOE de que “el Botànic es el modelo de gobierno que mejora la vida de las personas, también en el ámbito municipal”, ha concluido José Chulvi, que ha considerado “intolerable” que “la acción irresponsable de dos ediles pueda poner en riesgo el gobierno de progreso de Teulada-Moraira, que tan beneficioso ha sido para el municipio, y abrir la puerta a que la derecha vuelva a gobernar en la localidad”.