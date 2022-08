Las precarias condiciones de los “héroes” del incendio de Bejís: necesidad de voluntarios y exceso de horas extra

“Faltan efectivos en todas las categorías, hay un problema estructural que nos lleva a tener que hacer miles de horas extra, algo que en teoría no está permitido, salvo en casos excepcionales como el incendio de Bejís. Aun así, siempre que se convocan plazas quedan puestos vacantes y esto al final repercute en el ciudadano que, o bien no puede entrar en el cuerpo, o no se le presta el servicio adecuado. En Bejís hemos tenido que doblar turnos y renunciar a vacaciones, que puede ser entendible en una emergencia como esa, pero no hemos tenido casi tiempo para descansar y eso aumenta el peligro de incidentes”.

Lo explica un bombero del Consorcio Provincial de València que ha preferido mantenerse en el anonimato. Sin embargo, su testimonio pone en evidencia la falta de personal que en grandes incendios como el de Bejís o la Vall d'Ebo puede suponer un riesgo para su integridad debido al cansancio acumulado.

La versión de este efectivo es corroborada por los diferentes sindicatos consultados, si bien es cierto que todos coinciden en que el Consorcio de Castellón es el que mayor déficit de personal. A grandes rasgos, en estos momentos el Consorcio de Alicante cuenta con unos 450 efectivos, el de València con 470 y Castellón con tan solo 180.

Desde el sindicato UGT aseguran que durante el incendio de Bejís han tenido que hacer turnos de 15 horas durante dos y tres días seguidos y que en las labores de extinción ha habido más bomberos de València que de Castellón: “De los cuatro sectores en los que estaba dividido el incendio el Consorcio de Castellón tan solo ha podido cubrir uno junto a la Unidad Militar de Emergencias (UME)”.

Y es que, los calificados como “héroes” durante estos días por la mayoría de responsables políticos también tienen un límite. “Al final vas acumulando cansancio con el paso de los días y la gente ha acabado fundida”, explican.

Seguro que habrás oído hablar de incendios que, puntualmente,

superan la capacidad de extinción. Mira como los viven los #bomberos cuando deben proteger vidas y bienes. La tarde del 16-08-22 quedará marcada para siempre como uno de estos incendios. #IFBejís pic.twitter.com/RdPpWMshDs — Bombers Dipcas (@BombersDipcas) 17 de agosto de 2022

En este sentido, desde el sindicato exigen “que se duplique el personal” y que se acabe con el personal voluntario, ciudadanos que reciben un curso de formación y que acuden a algunos parques del interior de Castellón y de València: “Pese a ser voluntarios se les paga a 10 euros la hora, es una situación que llevamos años denunciando y pidiendo que se corrija con aumento de personal”.

Fuentes de la Diputación de Castellón aseguran que “el compromiso con la mejora de las condiciones laborales así como la dotación de más recursos técnicos y humanos con Bombers Diputació de Castelló es claro y manifiesto”.

Un ejemplo de ello es que, “en estos tres años, no solo se ha aumentado el número de profesionales, sino que también se ha activado una bolsa para cubrir bajas y vacaciones. En total, la plantilla se ha ampliado en 30 profesionales, hasta llegar a un total de 180 bomberos distribuidos por los diferentes parques de la provincia”.

Las mismas fuentes aseguran que “el compromiso con la mejora de las condiciones laborales así como la dotación de más recursos técnicos y humanos con Bombers Diputació de Castelló sigue más vigente que nunca” y se seguirá trabajando “para que así sea en beneficio de los trabajadores, el medio ambiente y los vecinos y vecinas de la provincia”.

En el caso de València, según el mismo sindicato, aunque también existe personal voluntario en la zonas de Chelva y Titaguas, la situación de falta de personal no es tan acuciante y además está en vías de resolverse o por lo menos atenuarse: “La plantilla está cogida con pinzas, pero está en marcha una ampliación de plantilla de 150 personas en varios años de la que ya han entrado los primeros 40 efectivos”.

Por su parte, el Sindicato de Profesional de Policía Local y Bomberos (SPPLB) afirma que en el Consorcio de València, “se han ido cubriendo vacantes pero siempre quedan plazas por cubrir y ese déficit se cubre con horas extra”, una situación insostenible cuando surgen grandes incendios.

Desde la Diputación de València defienden que “la figura del voluntario está recogida y regulada por ley desde 2011 para las zonas de interior ya que un parque de bomberos profesional cuesta 3 millones de euros, si es normal que se prioricen otros recursos como centros escolares o de salud”.

Además, aseguran que actualmente no hay vacantes en la escala básica de bomberos y que se ha aprobado un aumento de plantilla y en cuanto a las horas extra reconocen que se dan, sobre todo en los grandes incendios, pero comentan que desconocen una reivindicación por parte de los sindicatos de que se realicen menos.

Exceso de horas de los bomberos forestales

En cuanto a los bomberos forestales de la Generalitat Valenciana, con 800 efectivos, UGT anuncia que va a elaborar un informe sobre el déficit de personal y el exceso de horas extras realizadas y que va a estudiar emprender acciones legales: “Han jugado mucho con la buena voluntad de la gente y con su sentido de la responsabilidad pero no puede ser que se hayan hecho turnos de hasta 20 horas cuando por ejemplo en teoría por las noches no se puede hacer horas extras. Y todo ello además cuando hay unas 40 plazas sin cubrir”.

Desde UGT han exigido que se equipare este cuerpo con el de los bomberos provinciales en cuanto a salario y condiciones, ya que a los de la Generalitat no se les reconoce ni la nocturnidad ni la peligrosidad. Así, un bombero forestal cobra de media sin antigüedad unos 1.300 euros y uno del Consorcio unos 1.700 euros.

Al respecto, fuentes de la Conselleria de Justicia comentan que la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (SGISE) está en vías de formalizar el nuevo convenio colectivo para toda la plantilla: “Actualmente, la entidad se encuentra inmersa en pleno periodo de negociación con la representación sindical de un nuevo convenio, que aglutine a todo el personal bajo el mismo paraguas normativo. Hasta la fecha se han mantenido sucesivas reuniones al respecto, la última hoy, día 25 de agosto”.

Además, añaden que el objetivo es que el nuevo marco laboral incluya, entre otros aspectos, derechos tan importantes como la regulación de la segunda actividad, la adaptación del puesto para personal no apto o apto con limitaciones, la homogeneización de la cobertura por bajas por incapacidad temporal, el acceso a la promoción interna en igualdad de oportunidades para el personal anual o de refuerzo o la implementación de estudios que permitan avanzar en la investigación de enfermedades profesionales.

La SGISE también trabaja actualmente en plan de estabilización de la plantilla. Se han publicado 322 plazas en una OPE extraordinaria de estabilización de la Ley 20/2021 con 282 plazas. Una segunda OPE ordinaria 2020 y 2021 con 40 plazas y está pendiente de autorizar una OPE ordinaria 2022 con 16 plazas más. El objetivo es finalizar los procesos en 2024 para reducir la temporalidad por debajo del 8% que marca la Ley 20/2021.

CGT denuncia falta de equipos de protección

El sindicato CGT denunció este jueves falta de formación y equipos de protección de los agentes medioambientales en Castellón y Alicante y aseguró que muchos de los efectivos han acudido de manera voluntaria a sofocar los incendios forestales de Bejís y Vall d'Ebo pese al “mal trato” de la Conselleria de Agricultura.

Según el sindicato, CGT ha conseguido que la Conselleria de Agricultura “empiece a cumplir parcialmente los requerimientos de la Inspección de Trabajo” sobre los extremos denunciados “pero solo en la provincia de València”.

“Después de años pidiendo la dotación, formación y ordenación del colectivo sin resultados, denunciamos en febrero de 2021 la falta de equipos de protección individual y formación de seguridad en incendios forestales, pero la conselleria se negó a cumplir el requerimiento de Inspección de Trabajo de València”, subrayó el sindicato, que explicó que presentó una segunda denuncia por el “incumplimiento” de la anterior, acompañada de cinco denuncias más por otros incumplimientos de la Evaluación de Riesgos Laborales de la propia Generalitat Valenciana.

En todas ellas reflejaban la falta de uniformes, de emisoras y de guantes de trabajo para los de nueva incorporación y falta de formación en conducción de vehículos 4x4 y de cartografía para todo el personal, del que aseguran que solo dispone de mapas de papel de hace más de 15 años.