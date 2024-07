La presidenta de las Corts Valencianes, de Vox, llama “imbéciles” a los jugadores franceses por celebrar la derrota ultra en las elecciones

La presidenta de las Corts Valencianes y segunda autoridad de la Comunitat Valenciana, Llanos Massó, de Vox, ha criticado duramente en la red social X a los jugadores de la selección francesa de fútbol que han celebrado la derrota del bloque ultra de Le Pen en las elecciones en Francia.

Massó ha afirmado en la red social X: “Ojalá el martes podamos celebrar la victoria de España, ya no tanto por el fútbol si no por derrotar a unos imbeciles millonarios elitistas que mientras ellos viven en sus mansiones condenan a sus compatriotas a la inseguridad y al desastre y lo celebran”.

Jugadores como Dembélé, Thuram, Kounde o Konaté compartieron tras la jornada electoral en redes mensajes de agradecimiento al pueblo francés por parar los pies a la ultraderecha, además de celebrar los resultados con mensajes, imágenes y emojis.

Recientemente, el delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé calificó de “catastróficos” los resultados de la primera vuelta y pidió que “todos se movilicen para votar y votar por el lado correcto” en las elecciones de este domingo pasado durante la rueda de prensa de la selección francesa en la víspera de su enfrentamiento con Portugal en los cuartos de final de la Eurocopa masculina de fútbol.

La presidenta de les Corts Valencianes surgida tras el pacto del PP con Vox para gobernar la Comunitat Valenciana con el presidente, Carlos Mazón (PP) a la cabeza, se significó en la pasada legislatura por sus intervenciones en la cámara autonómica en contra del aborto, de las políticas de igualdad de género, y de los derechos hacia el colectivo LGTBI.

El síndic del PSPV-PSOE en Les Corts, Jose Muñoz, ha criticado los insultos de la presidenta de Le Corts a la selección francesa y ha señalado que, con sus palabras, “nos vuelve a avergonzar a los valencianos y valencianas” y ha anunciado que el PSPV-PSOE pedirá su reprobación.

Muñoz ha querido recordar que Llanos Massó es la presidenta de Les Corts “con el apoyo de Carlos Mazón” y ha destacado que “la situación es insostenible, no puede seguir en su cargo porque no está a la altura”, además ha recordado que no es la primera vez que el PSPV-PSOE pide su cese: “Hoy insulta a personas que se posicionan políticamente para salvaguardar la democracia, pero hemos visto que este mismo fin de semana ha vuelto a negar la violencia de género”.