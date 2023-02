Hacia la profesionalización de los cuidados: “Se ha avanzado mucho, pero todavía un largo camino por recorrer”

La sede de UGT-PV en València ha acogido este miércoles una mesa redonda sobre la profesionalización de los cuidados -una tarea eminentemente feminizada-, un acto moderado por el director de la edición valenciana de elDiario.es, Adolf Beltran, y en el que han participado la secretaria autonómica de Atención Primaria y Servicios Sociales Irene Gavidia; el presidente de Aerte (Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes), José María Toro; José Marchante, responsable del sector sociosanitario de la federación de Servicios Públicos de UGT-PV; y la trabajadora social en el Ayuntamiento de Xirivella, Elena Paredes. El secretario general de UGT-PV, Ismael Sáez, y la vicepresidenta primera de la Generalitat y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Aitana Mas, han sido los encargados de abrir el debate organizado por el sindicato en colaboración con elDiario.es y la Generalitat .

Precisamente. Mas ha reivindicado la labor del Botànic en materia de dependencia en los últimos ocho años, los correspondientes a las dos últimas legislaturas en los que han gobernado PSPV y Compromís primero, con la incorporación de Unides Podem al Consell en el segundo mandato de Ximo Puig: “En la primera legislatura dedicamos la mayoría de nuestros esfuerzos a reparar la situación catastrófica que nos encontramos en el sistema de atención a la dependencia y a revertir el modelo de accesibilidad Blasco-Cotino que los tribunales tumbaron”, ha sentenciado.

“Una vez desescombrado el edificio en ruinas que nos encontramos, hemos puesto la cimentación sólida de este nuevo edificio, con la elaboración de la ley de servicios sociales inclusivos, que servirá de piedra angular del sistema de servicios sociales que ahora es una realidad”, ha apuntado la vicepresidenta, quien se ha referido a tres “pilares” como son: las infraestructuras sociales, el desarrollo normativo por medio del diálogo social y las aportaciones de todos los sectores y el fomento de la autonomía personal. “Todavía queda mucho por hacer, porque la tarea de construir un modelo nuevo es apasionante, pero también intensa, sobre todo, si se quiere hacer perdurable”, ha dicho Mas, quien ha demandado la colaboración de todos los sectores implicados.

Equiparación salarial entre trabajadores

Marchante ha destacado el reciente acuerdo alcanzado en materia de condiciones laborales y retributivas del personal que trabaja en centros públicos y concertados, por medio del cual se ha conseguido una homologación salarial para junio de 2026, así como la equiparación salarial para los cuatro sectores implicados: mayores, diversidad funcional, personas en riesgo de exclusión y familia, infancia y adolescencia. “Es un gran avance, porque llevamos diez años peleando por esto y, afortunadamente, se empieza a cumplir”, ha apuntado el representante sindical: “Es un buen punto de partida”.

Evolución en materia de dependencia

La secretaria autonómica ha querido remarcar el impacto de las políticas del Botànic en los últimos ocho años: “Hace falta un poco de empatía, y recordar que en 2015 una persona que acudía a la Administración a pedir la dependencia poía estar una media de cuatro años y medio esperando a que se lo resolvieran, y había personas que tenían que esperar siete u ocho años a que le respondieran; ahora estamos en una lista de espera de ocho meses. Estamos en el camino, y tenemos margen de mejora, pero la diferencia es muy significativa”.

Sobre las listas de espera, Gavidia ha apuntado que hace ocho años había 44.000 personas en lista de espera más 17.000 expedientes “en los cajones y en los armarios”: “Ahora tenemos 12.000, y de 61.000 a 12.000 hay un trabajo”. “No había confianza en la Administración y las personas no solicitaban esta ayuda”, ha apuntado la responsable de la Conselleria, quien ha apuntado que en 2015 había una media de 700 solicitudes al mes, mientras que actualmente hay unas 3.500: “Estos números son importantes para comprobar el trabajo que se está haciendo”. “Además, hemos pasado de atender a cerca de 41.000 personas a que sean 137.000 las beneficiarias”, ha dicho, “son muchísimas personas a las que se les da una respuesta y en las que se genera confianza”. Tal y como ha señalado, se ha puesto en marcha la primera parte de la ley, la referida a la atención a la dependencia, y ahora queda por desarrollar el refuerzo y promoción de la autonomía personal. En este sentido, se está haciendo un esfuerzo por la desinstitucionalización como medidas como la apuesta por la teleasistencia: “Se van a poner en marcha 50.000 terminales, de los que ya se han instalado 37.000, para facilitar una atención integral a la persona en su domicilio”.

Al respecto de esta evolución, el portavoz de Aerte ha reconocido que se ha avanzado “muchísimo”: “Es incuestionable, se ha triplicado la gente que atiende desde julio de 2015; el presupuesto ha pasado de 833 millones a 2.308, porque no valen los mensajes, si no el dinero que se pone sobre la mesa, y esta conselleria ha demostrado su compromiso absoluto en estos ocho años; otro avance importante ha sido la sistematización de los Servicios Sociales, poniendo orden en el sistema; así como con la puesta en marcha del plan Convivint, creando plazas públicas, que hacía años que no se creaban”. “También se ha avanzado mucho en la concertación”, ha explicado Toro, quien ha reivindicado que fue Aerte quien recurrió el modelo Blasco-Cotino ante los tribunales“.

Abogar por la proximidad de los servicios

Gavidia ha destacado la apuesta por la proximidad al demandante gracias a la prestación de los servicios desde el ámbito municipal. En este sentido, Elena Paredes ha recordado cómo se sentía como una “acompañante en la enfermedad y la muerte”, porque los expedientes no se resolvían: “Por suerte, esto ya no sucede así gracias a los planes de choque de los ayuntamientos y a la agilidad en la gestión de los técnicos de la Conselleria”. No obstante, ha reconocido que la carga de trabajo que tienen es “brutal”, lo que hace “inviable” una atención adecuada a las personas.

Profesionalización de los cuidados

Toro considera un “avance incuestionable” que haya entrado tanta gente en el sistema, “pero también hay que ver cómo”. “Lo macro está muy bien, pero en lo micro tenemos que plantearnos si el camino que se ha seguido es el más adecuado”, ha indicado el presidente de la patronal, quien ha reflexionado: “El 76% de las prestaciones que se han dado en estos años han ido al cuidador no profesional, y yo creo que aquí éste debía ser un recurso excepcional”.

También se ha referido al impacto de género de este sector, “el 88,6% de las personas dadas de alta en el convenio de cuidadores, son mujeres, y ahí no hay un sindicato, ni un convenio colectivo, ni una programación de riesgos laborales, ni hay una coordinació... La ley no sólo pretende, creo yo, atender a estas personas, sino liberar a las mujeres, que son las que tradicionalmente se encargan de estos cuidados. Yo creo que no está bien resuelto este camino, porque estamos ante un recurso 'low cost'”. “¿Esto quiere decir que la gente tiene que ir a una residencia? No. Hay servicios de atención a domicilio profesionalizado”, ha subrayado.

Toro también ha criticado el decreto 102/2022, “que pienso que tiene unos errores grandísimos”, porque apunta a la voluntariedad de la cotización cuando sean familiares, “¿vamos a hacer voluntaria la cotización del cuidador de un familiar que tiene la cotización gratuita?”, se pregunta, para responder que considera que es un atraso.

El representante de la patronal de las residencias se ha mostrado muy contundente cuando ha afirmado que aboga porque la gente esté en su casa todo el tiempo que pueda: “En cada momento se necesita un recurso -en casa, un centro de día, una vivienda tutelada, una residencia, un servicio de promoción de la autonomía...- y cuando haga falta ir a una residencia pido tres cosas: que haya una plaza, que no la hay hoy en muchos sitios, que sea de calidad y que me la pueda costear”. “El 92% de las personas mayores de 80 años en la Comunitat Valenciana vive en su casa”, ha explicado, para añadir: “No hay un exceso de gente en residencias; al contrario, hay gente que necesita una residencia y no la tiene”.

A juicio de Toro, el “gran abandonado” del nuevo decreto es el servicio de ayuda a domicilio: “Se resume en medio folio, prácticamente. Se habla de su importancia, pero no casi no se regula”.

En materia de dependencia, han reconocido los ponentes, “se ha avanzado mucho, pero todavía un largo camino por recorrer”.