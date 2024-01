El PSPV critica que el alcalde de Benidorm ha aprobado por decreto en tres días el pago de más de cuatro millones de euros

El grupo municipal socialista de Benidorm ha denunciado que el gobierno de la ciudad ha aprobado el pago de 4.327.371,34 euros en un período de apenas tres días durante la última semana del año, concretamente del 26 al 28 de diciembre. La portavoz socialista, Cristina Escoda, ha lamentado que el alcalde del PP, Toni Pérez, “gobierne la ciudad a golpe de decreto, lo que demuestra la poca transparencia y el talante poco democrático, con un sistema caracterizado por la opacidad y por dar la espalda a la Corporación”.

“Lo más transparente”, a juicio del PSPV-PSOE, “hubiera sido que las facturas fueran aprobadas en las distintas comisiones informativas de Hacienda, donde se encuentran representados todos los grupos políticos, pero Pérez ha preferido seguir el sistema inverso, primero el decreto aprobándolas y después informar de ellas en la Comisión de Hacienda”.

“Estamos acostumbrados cada día más a que el alcalde nos ningunee y coarte nuestras herramientas de fiscalización de la gestión del equipo del Partido Popular”, ha afirmado Escoda. La concejal ha criticado esta celeridad en los últimos días del año, lo que demuestra que “querían arreglar en el último minuto lo que no había hecho bien anteriormente”.

Nueva prórroga de los presupuestos del 2022

Tal y como anunció el grupo socialista, el Gobierno del PP ha sido “incapaz de aprobar en tiempo y forma” los presupuestos para el ejercicio 2024 y ha tenido tenido que recurrir, mediante decreto, a una nueva prórroga de los de 2022.

“Benidorm debe ser el único municipio del mundo donde un Gobierno goza de mayoría absoluta y es incapaz de sacar adelante sus cuentas. Ahora no tienen más remedio que hacer modificaciones presupuestarias para adaptar el presupuesto a los gastos reales que no se corresponden con los datos de 2022”, ha denunciado Escoda.

Toni Pérez justificó durante la campaña de las elecciones municipales del pasado 28 de mayo, la prórroga de 2023 por su intención de no condicionar a la Corporación que saliera de las urnas. “Han pasado siete meses y todavía no ha reconocido que mintió, que no podía aprobar los presupuestos porque no le cuadraban las cuentas y, finalmente, ha tenido que aplicar una brutal subida de impuestos y tasas”, ha sentenciado Escoda.