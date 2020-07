El PSPV rechaza la investigación propuesta por Compromís sobre Juan Carlos I y vaticina que "acaban cayendo todas las monarquías"

"La putada es que si perdemos el referéndum no tendríamos república en 200 años". Así ha argumentado el portavoz del PSPV-PSOE en las Corts Valencianes, Manolo Mata, la negativa de su partido a crear una comisión de investigación en el Congreso sobre la presunta corrupción de Juan Carlos I y su "trama financiera offshore" como planteaba Compromís en una proposición no de ley este martes. Los socialistas han presentado una enmienda que elimina la propuesta de sus socios del Gobierno del Pacte del Botànic y que se votará este próximo jueves en la segunda sesión del pleno. La propuesta de la formación valencianista también pide que se destine la generosa herencia del monarca emérito a "fortalecer los presupuestos públicos de la sanidad, educación y políticas sociales", algo que sí que recoge la enmienda del PSPV-PSOE.

El síndic de Compromís, Fran Ferri, ha asegurado que Juan Carlos I "se pensaba que era intocable" y que "podía hacer lo que quisiera sin que nadie le pidiera cuentas". Así, el padre del actual monarca "hizo lo que hizo". "Sólo por esa sensación de impunidad se explica que el monarca participara presuntamente en negocios oscuros con dictaduras fundamentalistas, tal y como investiga la Fiscalía suiza", ha dicho Ferri, quien considera que "la impunidad debe acabar". El síndic de Compromís ha recordado que, durante décadas, los poderes públicos y "buena parte de los medios de comunicación" miraron hacia otro lado. "Imaginen qué es todo lo que no sabemos", ha lamentado.

El portavoz socialista Manolo Mata ha defendido la enmienda que elimina precisamente el punto referido a la creación de una comisión de investigación en el Congreso y ha recordado que durante la Transición "la apuesta era dejar de matarnos". "Confiamos en el Estado de derecho y nos gustaría que las autoridades judiciales consiguiesen la repatriación del dinero para gastarlo en gastos básicos", ha dicho Mata. "El riesgo está en que sólo la Corona es responsable de su destino", ha añadido el portavoz socialista, quien ha reconocido que la monarquía como forma de Estado es "anacrónica". "Al final acaban cayendo todas las monarquías", vaticina Mata.

La síndica de Unides Podem, Naiara Davó, ha afirmado que "la España democrática tiene futuro, la monarquía borbónica, no" y ha recordado que el actual rey aparece "en los papeles" como beneficiario de la fortuna de su padre en paraísos fiscales. Davó, cuya formación constituye la tercera pata del Ejecutivo autonómico valenciano, se ha referido a las dos familias españolas "ininvestigables" (los Franco y los Borbón) y ha recordado que el diario The New York Times calculó la fortuna de Juan Carlos I en 2.300 millones de dólares.

La portavoz adjunta de Vox Llanos Massó ha asegurado que la formación ultra considera que Juan Carlos I "debe someterse a la justicia si ha cometido delitos" pero rechaza la propuesta de Compromís porque "su principal objetivo es la ruptura de España". Massó ha denunciado que el objetivo de Compromís es "la tercera República, a lo mejor bolivariana". "Pedro nunca será jefe del Estado", ha advertido. La portavoz ultra se ha dirigido a Ferri para asegurarle que "mientras haya partidos como el suyo, no podrá haber una República democrática".

El síndic de Ciudadanos, Toni Cantó, ha rememorado sus recuerdos sobre la noche del golpe de Estado del 23F, cuando su padre, un médico de izquierdas, quemaba papeles comprometedores. "Al final salió el rey en la tele y ordenó parar a los malos. Papá dejó de quemar papeles, mamá respiró y nos envió a la cama", ha relatado. "Fue nuestro rey quien paró el golpe", asegura Cantó, quien también ha acusado a Compromís de "atacar" a la monarquía y a la Constitución de 1978. El portavoz de Ciudadanos ha señalado que la española es "una de las mejores democracias del mundo" y su monarquía una de las "más austeras" y ha pedido a Mata que se "alinee con Felipe [González] y no con sus socios". "Cada vez que habla nuestro rey nos defiende a todos", ha concluido Cantó antes de gritar "¡Visca la Comunitat Valenciana, viva España y viva el Rey!".

El diputado del PP Fernando Pastor sostiene que la propuesta de Compromís "pisotea la presunción de inocencia" y persigue "sólo deslegitimar la monarquía parlamentaria y nuestro modelo de Estado". Pastor ha pedido que "el millón de euros que ha conseguido el hermano de [Ximo] Puig" se destine a la sanidad valenciana y ha repasado la lista de propuestas de comisión de investigación realizadas por los populares que los grupos de izquierda han tumbado desde que tienen mayoría en la cámara autonómica. "No son presuntamente hipócritas, son totalmente hipócritas", ha espetado el diputado del PP a la bancada de la izquierda.

El próximo jueves, en la segunda sesión del pleno, se votará la propuesta de Compromís junto con la enmienda del PSPV-PSOE.