Las medidas para una navidad "sin hacernos trampas al solitario": excepciones para desplazamientos, aforos limitados, restricciones nocturnas y cabalgatas desde el balcón

Unas medidas para unas navidades con el objetivo de "aplanar la curva de contagios". Ese es el objetivo de la Generalitat Valenciana para las fiestas navideñas. El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, han anunciado este sábado las medidas acordadas en el seno de la mesa interdepartamental para la prevención y actuación ante la COVID-19. Puis ha agradecido el "esfuerzo colectivo de los valencianos" pero ha advertido de que "esto no se ha acabado". El presidente de la Generalitat ha abogado por mantener la línea de "máxima responsabilidad y proporcionalidad" ante una pandemia que causa "tanto daño personal y económico y dolor en las familias que han perdido seres queridos". Puig ha pedido "vivir intensamente unas navidades diferentes pero sin hacernos trampas al solitario". "Más vale ser prudentes ahora que no arrepentirnos en enero", ha advertido.

Así, el Ejecutivo autonómico prolonga el confinamiento perimetral hasta el 15 de enero, con las excepciones de los días 23, 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero en los que los desplazamientos a otros territorios para personas próximas están autorizados. Las restricciones nocturnas se mantienen hasta el 15 de enero, con las excepciones del 24 y 25 de diciembre y el 1 de enero, en que el toque de queda será a la 1.30 (la hostelería deberá dejar de servir a las 00.30).

Las reuniones mantienen una limitación de seis personas tanto en espacios públicos como privados (a excepción del 24, 25, 26 y 31 de diciembre y el 1 de enero, fechas en las que el tope máximo se amplía a una decena de personas). La Generalitat, según ha dicho Puig, recomienda que los encuentros navideños sean dentro del mismo grupo de convivencia.

La consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha detallado las medidas especiales para acontecimientos sociales, culturales y deportivos para estas navidades y ha recordado que los indicadores epidemiológicos indican que la Comunitat Valenciana está en un nivel de riesgo alto, aunque no en todos los departamentos, con los brotes sociales encabezando la lista. Barceló ha apelado a la "responsabilidad" y a la "prudencia" de los ciudadanos.

Así, al consellera de Sanitat ha anunciado que todos los eventos o concentraciones de personas, sean en espacios cerrados o al aire libre, quedarán restringidos a un aforo del 50% o de 150 personas como máximo. Además, este tipo de eventos, incluyendo actividades recreativas o de exhibición de animales, deberán ser comunicados previamente a la autoridad municipal respectiva y los organizadores deberán velar por el uso obligatorio de mascarillas y geles. En mercadillos de venta no sedentaria el aforo de puestos debe ser del 50% o debe ser regulado el aforo. Para actividades feriales o parques de atracciones, el horario será desde las 7.00 hasta las 23.00.

Los entrenamientos o las competiciones no profesionales deberán realizarse en instalaciones deportivas con un aforo máximo de público del 30% y un límite máximo de 150 personas. En instalaciones deportivas al aire libre o en la vía pública, no podrán participar más de 150 deportistas. Las tradicionales carreras populares como la San Silvestre no se podrán celebrar.

En el ámbito de la hostelería y el ocio, las mesas en restaurantes y bares podrán contar con un máximo de seis comensales (excepto grupos formados por familiares o allegados que podrán llegar a 10 personas). En los eventos navideños, no se podrá superar el aforo del 50% o el máximo de 150 personas.

La consellera de Sanitat también ha anunciado que se permitirán las cabalgatas "estáticas" de los Reyes Magos en lugares donde se pueda controlar el acceso, la distancia y el uso de mascarillas, entre otras medidas preventivas. Sus majestades sólo podrán desfilar en vehículo "para evitar que se les siga". "Se autorizará que los Reyes Magos realicen su recorrido a bordo de vehículos de transporte evitando aglomeraciones y recomendando su seguimiento desde los balcones, evitando desplazamientos, y sin lanzar caramelos", ha detallado Barceló. Los guías turísticas podrán trabajar con grupos máximos de 15 personas al aire libre y de 10 en espacios cerrados (incluyendo al propio guía).

La responsable del departamento de Sanidad ha apelado a la "colaboración" de la ciudadanía para extremar el cumplimiento de las normas. "El virus no sabe que hay navidades", ha apostillado Barceló.

Barceló ha reconocido que la incidencia ha subido en el territorio valenciano, aunque ha matizado que, desde el principio de la pandemia, la situación se ha mantenido en una "situación muy lineal", sin una subida exponencial como en el resto de comunidades autónomas. "Nos ha costado mucho más descender", agrega la consellera, quien ha situado el índice de reproducción en un 0,88.