Sagunt, la alternativa para la ampliación que el Puerto de València mira de reojo

La polémica ampliación del puerto de València, que tiene contestación desde la alcaldía de la ciudad hasta de la Federación de Vecinos de la capital o grupos ecologistas por su afectación medioambiental, no es un callejón sin salida. Algunos ven en el puerto más próximo, a tan solo 24 kilómetros al norte en línea recta por el mar, una vía de escape donde ampliar las instalaciones: Sagunt.

La Autoridad Portuaria de València tiene el punto de mira fijado en la ampliación norte, una ampliación que supone duplicar su superficie mediante una nueva terminal de 134 hectáreas y su capacidad para mover y almacenar contenedores (actualmente gestiona 5 millones al año) e incrementar exponencialmente su actividad en cuanto a tráfico de buques y vehículos pesados. Esta mega ampliación tendría como consecuencia efectos en las playas del sur de València y podría dañar seriamente la costa del Parque Natural de la Albufera.

Para evitar este impacto, algunos sectores como la Federación de Vecinos, o el mismo presidente de las Corts Valencianes, Enric Morera, señalan a Sagunt como la alternativa, por su actual capacidad industrial, sus buenas comunicaciones y que ya tiene planes para la ampliación a una tercera dársena. Y es que Sagunt ha tenido esos planes de ampliación debido a su proyección como gran puerto industrial. Actualmente es uno de los principales puertos de España de logística del automóvil. También destaca como principal clúster siderúrgico, como una de las principales entradas de granel líquido y como puerto idóneo para el trasporte marítimo de corta distancia.

El crecimiento se planeó en 2007 para el puerto de Sagunt con una tercera dársena y una inversión de 600 millones de euros. Esto suponía prolongar en 1.250 metros lineales su actual dique exterior y crear una tercera dársena de 700 metros de anchura y unos 2 millones de metros cuadrados, con un calado interior a 20 metros. Dispondría de 3.290 metros de línea de atraque y diques de cierre en tres alineaciones de 1.910, 1.895 y 1.575 metros, todo ello completado con una marina deportiva con 665 amarres para barcos de hasta 8 metros.

Pero con la llegada de la crisis en 2008 el proyecto se frenó, aunque en 2013 se hizo la declaración de impacto ambiental (DIA) de esta tercera dársena, un estudio que proponía hacer el proyecto en dos fases con un periodo de 10 años de intermedio. Pero esta DIA caducó a finales de 2019 y la Autoridad Portuaria de València (APV), de la que forma parte el Puerto de Sagunt, renunció a prorrogarla.

Pese a ello el proyecto no ha caído del todo en el olvido, aunque debería reformularse. Así el presidente de la APV, Aurelio Martínez, anunciaba el pasado mes de junio que se iban a iniciar los estudios para la tercera dársena del puerto de Sagunt e incluirla en el Plan Estratégico. Entonces Martínez apuntaba: "La ampliación futura del puerto de València ya es imposible hacerla aquí, la única alternativa posible que nos queda es la construcción de esta tercera dársena en Sagunt, siempre y cuando el tráfico siga creciendo, claro está".

Pero esta ampliación pasaría por un proyecto diferente, porque "estaba diseñada con el Plan Estratégico anterior y esas terminales de contenedores, en estos momentos, ya no son operativas". Con todo, Martínez emplazaba a empezar ya los estudios por la tardanza de la ejecución de estos proyectos.

Las inversiones en el puerto de Sagunt no se detienen y este viernes se aprobaba una nueva terminal, con un muelle de hasta 500 metros y una superficie anexa de unos 226.000 metros cuadrados. Pero entre las principales infraestructuras destaca una terminal ferroviaria que dará servicio a una playa de tres vías de 750 metros de longitud que construirá la APV. Con esta terminal se conectará el puerto de Sagunt con el Corredor Mediterráneo, una conexión que Adif ya está ejecutando con una inversión de unos 15 millones de euros.

La situación estratégica de Sagunt se caracteriza por ser un nodo de comunicaciones. Así, al puerto hay que sumarle la mencionada conexión ferroviaria con el Corredor Mediterráneo, pero también al corredor Cantábrico-Mediterráneo que tendrá terminal en esta ciudad. Por otro lado, por carretera el puerto de Sagunt se sitúa cercano a la A-7 con conexión directa hacia Barcelona y València, y también al by-pass en dirección Madrid o sur. Finalmente el crecimiento de Parc Sagunt lo sitúa como uno de los principales polos de atracción industrial y logística de la Comunitat Valenciana.

Proyecto a 10 años

No obstante, si se optara por deslocalizar la ampliación del Puerto de València en Sagunt debería pensarse a largo plazo. Así lo advierte el propio alcalde de Sagunt, Darío Moreno, ya que contempla los dos proyectos como independientes, que no son opuestos, y que espera que no se genere ningún conflicto a costa de la ciudad.

Moreno apunta que ejecutar o no el proyecto en València "es una decisión autónoma de la APV", y que si se optara por hacer únicamente la ampliación de Sagunt sería un proyecto por lo menos a 10 años "porque la tercera dársena de Sagunt se va a empezar otra vez de cero". Por ello añade que "en València se ha de tomar una decisión ya, para que esto no afecte con más retrasos a la ampliación de Sagunt".

Concluye el alcalde: "No se ha de tener una visión miope, Sagunt y València no compiten entre ellas, sino que competimos como región y hemos de ver el futuro de forma conjunta".