Primer episodi de la sèrie Essencials de l’any 2024, segon de la temporada, amb una convidada un poc allunyada dels paràmetres de l’electrònica, però que ens fa moltíssima il·lusió tindre a Sampleòpolis, com a selectora i comentarista d’algunes de les cançons que han sigut importants en la seua trajectòria.

Ja sabeu que Sampleòpolis no és un podcast a l’ús i que, tot i la nostra línia editorial, no ens tanquem a cap proposta interessant. Així que tenim avui amb nosaltres a Roser Pérez, baixista i vocalista de la banda valenciana de post-punk Semana Santa, junt a Iván Sanantón i Martín Pastor.

Semana Santa forma part d’eixa escena guitarrera, contundent i efervescent, tant arrelada a la nostra idiosincràsia valenciana i tant allunyada del tòpic de “la tierra de las flores, de la luz i del amor”. La Plata, Margarita Quebrada, Xénia o Mausoleo són algunes de les formacions nostrades que ens serveixen per a posar nom i cognoms al que estem dient.

Un d’eixos actius és, precisament, Semana Santa, que després de publicar diversos EPs, va llançar, a principis de 2023, “Autodefensa”, el seu àlbum de debut, a través d’Intromúsica. El trio ha estat de gira de presentació gran part de l’any tocant al País Valencià, a moltes ciutats de l’Estat i a alguns festivals importants.

Des de Sampleòpolis vos recomanem que aneu als seus concerts i, en general, recolzeu els artistes locals.

Tracklist Sampleòpolis T04E06. Essencials [Amb Roser de Semana Santa]

00. [Sintonia] M.I.A. - Pull up the people [Arular, XL Recordings, 2005]

01. SEMANA SANTA - Cada vez más lejos [Autodefensa, Intromúsica, 2023]

02. GERMÀ AIRE - Pur [Sempre, Hidden Tracks, 2018]

03. UNKNOWN MORTAL ORCHESTRA - Swim and sleep (Like a shark) [II (Deluce edition), Jagjaguwar, 2013]

04. BJÖRK - Human behavior [Debut, One Little Indian, 1993]

05. ANTÒNIA FONT - Wa yeah [Batiscafo Katiuskas, Discmedi, 2006]

06. MGMT - The youth [Oracular Spectacular, Columbia, 2007]

07. TOTAL CONTROL - Glass [Typical system, Iron Lung Records, 2014]

08. APHEX TWIN - Blackbox Life Recorder 21f [Blackbox Life Recorder 21f / in a room7 F760, Warp, 2023]

09. DEUX - Dance with me [Agglomérat, autoeditat, 2006]

10. ORXATA SOUND SYSTEM - Orgasme [3.0., autoeditat, 2012]

11. PALMER - Llombriu (Derelicte, Bureo Músiques, 2023[

12. VERDE PRATO - Aitaren kanta [Kondaira eder hura, PlanB-Rec, 2021]

13. BLU BOI, WIP SAURI - Tot [autoeditat, 2022]

14. THE VOIDZ - Human sadness [Tyranny, Cult Records, 2014]

15. BLUR - Death of a party [Blur, Parlophone, 1997]

16. RADIOHEAD - Idioteque [Kid A, XL Recordings, 2000]

17. PORTISHEAD - Half closing day [Portishead, Go! Beat, 1997]

18. GOLDFRAPP - Utopia [Felt Mountain, Mute, 2000]

19. COCTEAU TWINS - Cherry-coloured funk [Heaven or Las Vegas, 4AD, 1990]

20. SORRY - Cigarette pocket [Twixtustwain EP, Domino, 2021]

21. LATE OF THE PIER - Broken (Fairy lights remix) [Kitsuné Maison Compilation 5, Kitsuné, 2008]

22. CAROLCO - Bala [Banned In Vegas, 2023]

23. LUCIA GEA - Sorry not sorry [Awake but dreaming, Heady Records, 2021]

24. SEMANA SANTA - Ja no tens el poder [Autodefensa, Intromúsica, 2023]