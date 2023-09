🎙️H4L 9000: “Volumens és un festival 360º amb propostes de música, cinema, audiovisuals i art digital que no s’han vist encara a València”

Enguany es celebra la setena edició de VOLUMENS i, encara que diuen que el set és el número de la sort, en aquest cas, més que d’atzar cal parlar de treball i de perseverància o, com admet amb un mig somriure el seu director, José Antonio Albertos, alies H4L 9000, de “resiliència”. I és que, a pesar de celebrar-se en una plaça “difícil” com és València, “una ciutat sense un recinte adequat per a festivals”, VOLUMENS ja té un passat i, sobretot, un futur.

“VOLUMENS és una marca reconeguda tant a nivell nacional com internacional degut a la seua idiosincràsia. No som un festival de bandes, ni de discjockeys; de fet, no és fàcil de catalogar perquè es nodreix tant de directes com d’audiovisuals o de propostes més experimentals i, per tant, és una cita singular”, afirma amb satisfacció Albertos.

Durant la seua trajectòria el festival ha anat evolucionant, de manera que el que va començar sent un esdeveniment d’exploració audiovisual, ha acabat convertint-se en el que és avui. De fet, la transició cap a l’art digital, la ciència, la tecnologia i la música va fer-se definitivament l’any 2019, en constituïr-se formalment la societat promotora del festival. Durant tot aquest temps, VOLUMENS ha versat sobre distintes temàtiques -NFT, robòtica…-, mentre que 2023 serà l’edició dedicada a la intel·ligència artificial.

“Tocava parlar de la IA perquè l’any passat va ser el boom d’aquesta tecnologia aplicada a programes d’imatge, de text i, fins i tot, de música”, explica Albertos. “Era una obligació nostra incorporar en la programació, de manera que el públic puga saber què s’està fent en matèria d’inteligència artificial i, a partir d’aquí, que cadascú traga les seues conclusions”.

Així i tot, la música continua sent “l’esquelet” del festival. Aquesta edició de VOLUMENS conta amb un potent line-up conformat per artistes internacionals i locals. A aquest respecte, cal destacar que molts dels directes programats en el festival no s’han vist abans a València. Aquest és el cas de Nathan Fake, que ve a presentar el seu darrer flamant LP, “Crystal Vision” (Cambria Instruments, 2023), el de Byetone, projecte musical en solitari del cofundador del segell Raster, el de Cora Novoa, que havia vingut prèviament en la seua faceta de discjockey però no en format AV live com sí que farà en aquesta ocasió, o el del duet estelar Paranoid London. D’altra banda, el públic podrà gaudir de les propostes de músics i selectors valencians, com l’artista revelació Pépe, el duet Spammersheads, els fundadors del segell ecco Records norim i Andrae Durden, o la dj i promotora de la festa 2 girls 1 deck, TRS.

A més, el seu director ha volgut destacar la realització d’una convocatòria de caràcter multidisciplinar oberta a artistes de tots els indrets, mitjançant la qual han rebut propostes de gran qualitat provinents d’Equador, França, Itàlia i de tot l’estat Espanyol.

A l’igual que anteriors edicions de VOLUMENS, la d’enguany també serà itinerant, o “nòmada” segons la definició d’Albertos, per la qual cosa tant les actuacions com la resta d’activitats es duran a terme en diversos espais de la ciutat: l’Octubre CCC, La fábrica de hielo, La Mutant, Las Naves, Zeus i Sala Hot, acollint aquesta última la festa de tancament la nit del dissabte 23.

Tota la informació està disponible a la pàgina web: volumens.es

Programa

20 setembre - Octubre CCC. 19.30 h.

CINE IA + CINE IMMERSIU

DMITRY ALEKSEEV

THE VISIBLEMAKER

IVAN DOMINGO

MIKE RAMOS

FRAN GAS

JESSEY NELSON

ADAM HALL

21 setembre - La fábrica de hielo. 19.00 h.

CAMPUS AVM

BiteByte (Live AV)

Ferrán Buj + Kanno

Instintos tropicales (Live AV)

Julia Rojas + Cristian Xavier Soto

Untitled (Live AV)

Andrés Vidal + Tatiana Álvarez + Alejandro Vázquez

Entre prompts y data (Live AV)

Sonic Mal

22 setembre - La Mutant. 20.00 a 23.00 h.

20.00 DOT ZERO SIX (ECUADOR- LIVE AV)

21.00 LIQUID SKY ANALOGIC + TESLARADIO (ESP- ANALOGIC LIVE AV)

22.00 FELDERMELDER (SUIZA-LIVE AV)

22 setembre - Las Naves. 18.00 a 23.00 h.

18.00 LASERTALK XERRADA:

: Arte, Ciencia y Tecnología en superposición

Guillermo Muñoz Matutano + Miguel Ángel García March + Anabel Olvide González + Alejandro Gaita Ariño + Lauren Moffatt

19.00 LaserTALK Leonardo ISAST

“OF HYBRIDS AND STRINGS” (Impro Performance VR)

LAUREN MOFFATT + RUBÉN GARCIA

20.00 PRESENTACIÓ MASTER EASD

El usuario como principio y fin de los diseños hápticos interactivos.

Participants: Olimpia Alarcón / Jorge Ferrer / Moderen: Juanma Gil y Pablo Moreno

22 setembre - Las Naves (pati / cafeteria). 20.00 h.

INSTAL·LACIONS EASD

Panóptico Digital

Juanma Gil

23 Setembre.

Zeus - Videowall

13.00 TALLER IA PER A MENUTS

15.00 SONO·LAB

DEMO REALITAT VIRTUAL

16.00 DISSENY IA

Fausto Furioso + Jéssica Travieso

17.00 LAURA IBAÑEZ

DEMO IA EN LA MÚSICA

18.00 CARLOS SANTANA

19.00 AUDITION

ENTREVISTA PARANOID LONDON

20.30 Ferran Belmon LASER LIVE AV

22.00 Naloxona LIVE AV

23.00 IUPACC DJ

Zeus - explanada

15.00 laguerradelasgalaxiasdj

16.30 Nathalie Magdenel

18.00 TRS

20.00 PÉPE

21.20 NATHAN FAKE

22.30 BYETONE

23.50 CORA NOVOA

Sala Hot. 00.30 a 07.30 h.

00.30 LADRILLOVITZ

02.30 PARANOID LONDON + ALICIA SUAY VJ

03.30 HEXXE

05.30 SPAMMERHEADS

06.30 HEXXE