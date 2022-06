Seda (Bola Extra: DJ Mix)

Ja sabeu que cada primer diumenge de mes, teniu a la vostra disposició a l’edició valenciana d’elDiario.es, a les plataformes de podcasts habituals i a l’emisora lliure Ràdio Aktiva, un nou episodi de 90 minuts, amb el seu corresponent tracklist, per a escoltar, ballar, gaudir i aprendre coses entorn a la cultura musical que va marcar les darreres dècades del segle XX i està marcant les primeres del segle XXI.

Aquesta però, és una edició especial en forma de sessió sense interrupcions, amb una selecció musical molt personal, inspirada en les sensacions que una arriba a sentir quan llegeix les pàgines de Seda, la celebrada novel·la d’Alessandro Baricco que l’editorial Anagrama va publicar en castellà l’any 2004.

És aquest un programa, doncs, que té com a fil conductor la reivindicació de la bellessa. Molts diuen que la música electrònica és freda i maquinal però estan absolutament equivocats. En els pròxims 90 minuts trobareu una electrònica preciosista, emocional i emocionant, farcida de poesia, ideal no sols per a escoltar, sinó per a elevar-nos a un estadi de benestar.

TRACKLIST SAMPLEÒPOLIS T2 E10. SEDA

00. [Sintonia] Suzanne Ciani - Xenon Pinball

01. Four Tet - Parallel 6

02. French Touch - Between the buttons

03. Petit Biscuit - You

04. Gemini feat. George Maple - What so not

05. Moderat - Fast Land

06. Oliver Koletzki - Spiritual but not religious

07. El Búho - Nevar

08. Maribou State feat. Khruangbin - Feel Good

09. Thylacine - Piany Pianino

10. Joe Goddard - Music is the answer

11. Kazy Lambist - Annecy

12. The Rice Twins - For Penny and Alexis

13. Enfant Sauvage - 58500

14. Vendredi sur mer - Les filles désir

15. Rone - Parade (Dominik Eulberg Remix)

16. Superpitcher & Fantastic Twins - In my head

17. Emmit Fenn - You

18. HVOB - Eyes alive

19. Polo & Pan - Ani kuni

20. Fred Again.. - Faisal (Envelops me)

21. Catching Flies - Satisfied (Ambient reprise)

22. Emrod - Jennesys

23. Flume & Caroline Polachek - Sirens

24. Mura Masa - Lovesick

25. Dominik Eulberg - Blaumeise

26. Compuphonic - Metropolis