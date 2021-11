Segundo detenido por la agresión fascista a un joven en València que vestía una sudadera con la leyenda 'Working class'

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 30 años por su presunta participación en la agresión a un joven, ocurrida el pasado 7 de noviembre en la ciudad de València, por vestir una sudadera con la leyenda 'Working class'. Se trata del segundo arresto por esta agresión, que está siendo investigada por la sección de delitos de odio de la Fiscalía Provincial, en la que estarían involucradas una decena de personas -hace dos semanas, agentes de la Policía detuvieron a un joven de 19 años como presunto autor de tres delitos de lesiones y otro de odio, una personas a la que vinculaban con al menos otros dos ataques-.

La investigación se inició al tener conocimiento los policías de los hechos ocurridos en la tarde del día 7, en las inmediaciones de la plaza Xúquer de la capital valenciana, cuando un joven fue agredido por un grupo de unas diez personas, al parecer por portar una sudadera con una inscripción que los presuntos autores identificaron como "perteneciente al colectivo de ideología antagonista".

Según se desprenden de las investigaciones, este grupo de diez personas previamente habría estado en las inmediaciones del estadio de Mestalla, donde se celebró el partido de fútbol entre el Valencia C.F. y el Atlético de Madrid.

El ahora detenido, al que se le imputa un presunto delito de lesiones y odio, tras tomarle declaración ha sido puesto en libertad, no sin antes de ser advertido de la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido. Continúan las investigaciones para el total esclarecimiento de los hechos.

Ataque injustificado

El joven agredido, de 22 años de edad, presentó una denuncia después de sufrir una agresión fascista cuando se dirigía a casa de su novia, tal y como relató a elDiario.es: "Se me acercó un encapuchado con un ladrillo en la mano, me increpó y me golpeó". Pudo reaccionar y salir corriendo, pero le acorralaron y volvieron a golpear y lanzarle sillas hasta que pudo zafarse de sus atacantes y refugiarse en un bar.

Desde allí se dirigió a Urgencias donde fue atendido y se le realizó un parte de lesiones en el que consta un bulto de unos cinco centrímetros de diámetro en la zona tempoparietal en el lado derecho de la cabeza; un eritema lineal en la zona anterior del cuello; rasguños en el hombro izquierdo con dolor en la articulación; rasguños en la zona lateral derecha del abdomen, hematomas y rasguños en ambas rodillas; y dos hematomas importantes con solución de continuidad en la pierna derecha.