Esperando Sumar

La construcción de una alternativa electoral de la izquierda

Compromís hace valer su peso en la plataforma de Yolanda Díaz

Las buenas relaciones de Compromís con la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, vienen de lejos, tal como pudimos comprobar al ser testigos del encuentro con Joan Baldoví, entonces diputado en el Congreso, durante el festival del décimo aniversario de elDiario.es celebrado el pasado mes de septiembre en València, un encuentro que recoge la fotografía de Jorge Gil para Europa Press. Posteriormente, el hasta ahora alcalde de València, Joan Ribó, participó en Madrid en la presentación de la plataforma Sumar por parte de Díaz. Estos días, esa buena relación se ha transformado en negociación para la incorporación a Sumar, la plataforma que lidera Díaz, una negociación que Compromís inició con optimismo: “Tenemos un objetivo común”. Y en la que, ante la catástrofe de Podem en las recientes elecciones autonómicas y locales, reclamó un papel hegemónico en las candidaturas por las tres circunscripciones valencianas y la presencia de sus siglas en el nombre de la plataforma electoral.

Mientras el equipo de Yolanda Díaz negociaba con Podemos, con la permanente interferencia en redes sociales y desde los medios de Pablo Iglesias, exlíder de la formación, y a medida que se iban incorporando al proyecto las diversas fuerzas políticas, Compromís y Sumar manifestaron su coincidencia en la búsqueda de perfiles de consenso y personas independientes para lugares con visibilidad.

La discreción y viabilidad de la negociación se vio afectada por las acusaciones de Iglesias de que Compromís, Más País y Los Comuns habían vetado a Podemos, algo que las tres formaciones negaron de inmediato. Hasta la gente próxima a Mónica Oltra tuvo que salir a pedir a Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero que no utilizaran el informe policial que ratifica su versión en el caso por el que la exvicepresidenta valenciana está imputada como arma para presionar contra Compromís. “Dejad de usarlo en vuestra particular partida de Risk”, reclamó Miquel Real, exjefe de gabinete de Oltra.

Cuando escribo estas líneas, fuerzas como el proyecto Drago canario, Iniciativa del Pueblo Andaluz, la balear Ara Més, la Chunta Aragonesista o Navarra Batzarre ya han confirmado acuerdos para formar parte de Sumar. La dirección de Podemos ha convocado una consulta de ámbito estatal a sus bases sobre la incorporación a la plataforma y se espera que, además de Izquierda Unida, las formaciones más grandes, como Catalunya en Comú, Más País y Compromís, acaben de pactar su participación en la alternativa electoral de izquierdas para las elecciones generales del 23 de julio.

NI borró correos ni envió ninguno sobre el caso de abusos de su exmarido

La policía no halla pruebas contra Mónica Oltra en los 'mails' de su gabinete

La imputación judicial a Mónica Oltra, que le costó el cargo de vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, está basada en unos indicios que hasta ahora no se han visto confirmados por pruebas ni declaraciones. Investigada por supuestamente haber ordenado a su equipo de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que elaborara un expediente para encubrir los abusos a una menor por los que fue condenado su exmarido, educador en un centro social, el informe policial sobre los correos electrónicos intercambiados por los miembros de su gabinete confirma la versión que la política de Compromís ha ofrecido sobre su actitud cuando tuvo noticia del caso, en el sentido de que no intervino y dejó en manos de los responsables del departamento aclarar qué había pasado. Oltra no borró mails, como había insinuado la acusación de extrema derecha, ni envió ninguno sobre el asunto.

El informe que ratifica la versión de Mónica Oltra estaba listo dos semanas antes de las elecciones del 28 de mayo, pero solo se ha conocido al levantar el secreto el titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, una semana después de los comicios. Un hecho que, sumado al de la sentencia absolutoria del expresidente de la Diputación de València, Jorge Rodríguez, dos días después de las elecciones, ha levantado críticas sobre la administración de resoluciones judiciales con potencial impacto sobre procesos electorales.

