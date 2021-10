Un secuestro de libros cortado en seco

Fracasa el intento de secuestrar 32 títulos en Castelló

Libros de tema LGTBI para las bibliotecas de los institutos, como manda la ley

La orden de secuestrar 32 títulos de varios lotes de libros de temática LGTBI entregados por el Ayuntamiento de Castelló para las bibliotecas de los institutos de la ciudad fue cortada en seco cuando regresó a su puesto el juez titular y desautorizó la decisión adoptada por la jueza que le había hecho la sustitución ordinaria, muy proclive a la adopción de medidas cautelarísimas poco fundamentadas. Fracasaba, así, el intento de la asociación ultraconservadora Abogados Cristianos de censurar las obras.

El secuestro definitivo de los libros "equivaldría a dejar la aplicación de las leyes vigentes al arbitrio de los intereses o valoraciones subjetivas de los particulares", señaló el titular del juzgado Contencioso Administrativo número 1 en una resolución en la que dejó claro que proporcionar libros de temática LGTBI a los institutos de la ciudad no solo es legal sino que cumple con la ley autonómica.

Como explicaba Lucas Marco en su crónica, "el auto recuerda que no se trata de obras para la lectura obligatoria por parte del alumnado sino que se destinan al profesorado. La compra de los lotes de libros contaba con el informe técnico del bibliotecario municipal y, además, el uso que haga cada centro no depende del Ayuntamiento de Castellón (la competencia corresponde en todo caso a la Conselleria de Educación). Tampoco puede presumirse 'un uso indebido o contrario a las previsiones constitucionales o legales".

El fundamento legal directo que justifica la entrega de los lotes de libros de temática LTGBI es, como señaló el juez, "la Ley 8/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, integral del reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género en la Comunitat Valenciana". Otro elemento que levantó indignación fue, no solo el hecho de que no se aportaban argumentos para sostener los supuestos delitos, sino el carácter indiscriminado de la medida inicial de secuestrar todos los libros. En elDiario.es explicamos cuáles son y de qué tratan esos títulos, por lo demás muy variados en su tipología. El zarpazo de la ultraderecha desde posturas homófobas y censoras contra la educación en la diversidad no ha logrado esta vez alcanzar su objetivo.

Marcos Benavent cambia de abogado y de relato

El 'yonqui del dinero' se reinventa e intenta desdecirse sobre la corrupción del PP

Ahora resulta que las grabaciones que dieron lugar a la instrucción del caso Imelsa, posteriormente conocido como caso Taula, están manipuladas. Marcos Benavent, autotitulado "yonqui del dinero", que fue quien las realizó, alega más de seis años después que no son válidas. Benavent ha cambiado de abogado y también de relato, en una maniobra que pasa por autoinculparse de falso testimonio al haber mentido en sus declaraciones anteriores con un objetivo que está por definir pero que tiene toda la pinta de intentar invalidar los procedimiento que afectan a excargos públicos del PP, como Alfonso Rus o Eduardo Zaplana, y al mismo partido como tal en Valencia.

Benavent, que se presentó cabizbajo en la Ciudad de la Justicia de Valencia, con un nuevo look, en otra reinvención de su personaje, no quiso decir nada ante los medios de comunicación. En el interior del juzgado, atribuyó a su "situación psicológica" de aquel momento el hecho de que "inculpara a todo el mundo".

Un experimento en el Desert de les Palmes que ha salido mal

Dimisión del director del Medio Natural por una decena de burros muertos

El experimento salió mal. El uso de burros en un programa piloto de prevención de incendios forestales se complicó con la muerte de 10 animales. El director general del Medio Natural de la Generalitat Valenciana, Benjamín Pérez, ha dimitido por los problemas de supervisión del programa. Lo anunció la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, en una rueda de prensa en la que explicó que comparecerá en las Corts Valencianes para dar cuenta del asunto.

Mollà, que aseguró que la experiencia "no estuvo tutelada adecuadamente", indicó que no tuvo una primera noticia de lo ocurrido hasta que el 13 de octubre se difundió en las redes sociales, Encargó entonces un informe a la dirección general del Medio Natural y, tras recibirlo, abrió un expediente informativo. El proyecto de ganadería extensiva, impulsado por la dirección del parque natural Desert de les Palmes, emulando experiencias similares realizadas en otros parajes, comenzó a principios de agosto y la propia dirección lo dio por cerrado a principios de octubre al producirse la muerte de algunos de los burros. Las causas de esas muertes se están investigando por parte de la Guardia Civil.

Greenpeace bloqueó, en protesta contra el uso de combustibles fósiles que contribuyen al calentamiento global del planeta, la descarga de un barco de gas en el puerto de Sagunto. En este enlace está la información y el vídeo sobre esa acción ecologista.

El alcalde Joan Ribó ha trasladado por carta al Gobierno, a la Generalitat Valenciana y a la Autoridad Portuaria su oposición al proyecto de ampliación del puerto de Valencia.

El elevado nivel de contagios de COVID-19 que se registra en Benidorm, atribuido a la población flotante de turistas mayoritariamente británicos, ha puesto en alerta a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.

El sexo anal no es obligatorio

El sociólogo valenciano Josep Vicent Marqués publicó en 1987 un libro titulado ¿Qué hace el poder en tu cama? Parafraseándolo, podríamos preguntar ¿Qué hace Vox en tu cama? El grupo de extrema derecha en las Corts Valencianes, que parece obsesionado por las prácticas sexuales del personal, acusó a Ximo Puig de "promocionar el sexo anal" mediante una campaña de un colectivo vinculado al Instituto Valenciano de la Juventud que promueve las prácticas sexuales seguras. El presidente de la Generalitat Valenciana tuvo una salida humorística poco habitual al responder a la portavoz de Vox, Ana Vega: "El sexo anal no es obligatorio". El vídeo ha tenido un éxito comprensible en las redes sociales.