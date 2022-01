El Síndic de Greuges archiva la queja del PP contra la conselleria de Oltra por los datos de abusos a menores tutelados

El Síndic de Greuges, el socialista Ángel Luna, ha archivado la queja interpuesta por el PP contra la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la vicepresidenta Mónica Oltra, por los datos de abusos a menores tuteados por la Generalitat Valenciana. La resolución, de este jueves, desglosa todas las recomendaciones que el organismo ha propuesto al departamento de Oltra y que han sido aceptadas (algunas ya se estaban llevando a cabo).

Así, el organismo recomienda la elaboración de una estrategia autonómica de erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia. Una propuesta que ya fue aprobada para el periodo comprendido entre este año y el próximo 2026, con programas con una "mirada transversal y responsable", abordando la actuación "de forma integral y productiva".

Además, también propone la elaboración de un único protocolo con las actuaciones en materia de prevención, detección precoz e intervención ante posibles casos de abusos sexuales sobre los menores bajo protección jurídica de la Generalitat Valenciana por encontrarse en situación de riesgo o desamparo. El departamento de Oltra, según la resolución, ha iniciado un estudio de viabilidad del calendario y las vías para implementarlo.

La consellera también acepta la elaboración de estándares e indicadores que permitan evaluar la eficacia de los protocolos. El Síndic de Greuges también propone la regulación de un sistema de seguimiento y registro de los casos de violencia sexual sobre la infancia y la adolescencia en el que consten las notificaciones y comunicaciones recibidas, los casos confirmados y las distintas medidas tomadas.

El departamento de Oltra indica que desde mediados del 2020 cuenta con esa información sobre los menores en el sistema de protección pero precisa que no está disponible "cuando no hay medidas de protección y son atendidos por los Equipos Específicos de Atención a la Infancia y Adolescencia (EEIIA), debido a la "dificultad de tratamiento conjunto de estos datos de carácter tan sensible entre diferentes administraciones".

El organismo que dirige Ángel Luna también recomienda un sistema estadístico de casos sobre violencia sobre los menores valencianos y la coordinación con la Conselleria de Sanidad y la de Educación para la formación de los profesionales de centros de protección y adolescencia, residencias sociaeducativas, entidades de seguimiento de medidas de acogimiento familiar, EEIIA, servicios sociales municipales y familias acogedoras.

El departamento de Oltra reseña en su respuesta a las recomendaciones que durante el año 2021 se han realizado 19 actividades formativas dirigidas a estos profesionales, en sus diferentes especialidades, que han contado con 1.789 asistentes.