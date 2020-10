Una jueza declara nulo un matrimonio y obliga al hombre a pagar 3.000 euros por "ocultar prácticas homosexuales previas"

"Partiendo de que el desengaño personal no es resarcible económicamente, la compensación debe reducirse a la cantidad de 1.000 euros por cada uno de los tres años que duró el matrimonio”. Aunque la jueza indica que no hubo mala fe, “hubo ocultación a la que iba a ser su esposa de la relación y práctica homosexual previas al matrimonio”. Este es el argumento de la magistrada del juzgado de primera instancia número 9 de Valencia para declarar la nulidad matrimonial y una compensación de 3.000 euros a un hombre por "ocultar" que era homosexual a su ya expareja. La magistrada falla a favor de la demandante, aunque rebaja notablemente la compensación que planteaba, cercana a los 10.000 según adelantaba El País este martes.

El juicio se celebró el pasado 1 de octubre después de que la mujer, al enterarse por dos amigas de que su exmarido había tenido relaciones sexuales con hombres previas al matrimonio. Nueve años después de pactar el divorcio de mutuo acuerdo, decidió iniciar un procedimiento civil para obtener la nulidad matrimonial. La juez excluye a la demandante de “toda actitud homófoba”, ya que esta “mostró pleno respeto hacia la homosexualidad de su exesposo”. La parte condenada, Javier Villalta, ha querido compartir el procedimiento porque considera que se vulneran derechos fundamentales de las personas homosexuales y bisexuales.

El demandado declaró e el juzgado a través de su letrado que era bisexual, una opción que no se ha contemplado durante el procedimiento. En declaraciones a elDiario.es posteriores al juicio, Villalta consideró que el juicio "es una injusticia". "Me parece increíble que me haya tenido que sentar en un juzgado en el siglo XXI en España por este motivo. Es un juicio moral y público a mi orientación sexual que parece que acaba retratándome como un estafador. Es estigmatizante", afirmó.