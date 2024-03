À Punt prepara una àmplia cobertura especial amb motiu de les Falles

La televisió valenciana ja ha pres posicions i els actes fallers s’apoderen de la programació d’À Punt, totalment bolcada a acostar els principals actes a totes les cases de la Comunitat Valenciana.

Per acompanyar-nos durant totes aquestes festes, DJ Butoni llança la seua nova cançó Falles. El nou èxit de la Fereta parodia 'Zorra' de Nebulossa per a contar-nos en clau d'humor com vivim les valencianes i els valencians la festa de les Falles.

Cada dia, Àlex Blanquer i Ferran Cano acosten les mascletaes des del set situat a la plaça de l’Ajuntament de València, acompanyats dels comentaris de Reyes Martí, i Berta Báidez, a tocar de la mascletà, i Carles Navarro, al balcó de l'ajuntament de València amb les autoritats. A més, el públic també pot dir la seua i valorar la mascletà des del web o també entrant en el QR que apareix en la pantalla del dispositiu mòbil o la televisió. I des de la mateixa plaça de l’Ajuntament a través del QR gegant inserit en la unitat mòbil d’À Punt.

Durant tota la setmana, el programa Atrapa’m si pots, presentat per Òscar Tramoyeres, estarà dedicat a les Falles i gaudirà de la visita de la fallera major de València i la seua cort d'honor, divendres, 15 de març.

El mateix divendres, 15 de març, a partir de les 22:00 hores es podrà seguir la retransmissió de la nit de la plantà, una de les més esperades per les comissions falleres i sobretot pels artistes. Ferran Cano i Àlex Blanquer comptaran amb la col·laboració especial d'Eugeni Alemany, Carmen Alcayde i Tacho (autor d’“Arrimatea”, la cançó de les Falles 2024). A més d’un nombrós equip de reporters i reporteres que ens guiaran en directe perquè puguem fer una primera ullada a les falles i a l’ambient de la plantà a la ciutat de València i en moltes altres poblacions que celebren la festa fallera. À Punt visitarà les falles de la Secció Especial de València i també les de Borriana, Benicarló, Xàtiva, Alzira, Gandia i Dénia, entre altres. Al voltant de la mitjanit podrem gaudir en directe de la nit de l’Alba com a fi de festa d’aquest dia tan especial.

El 16 de març, dissabte, a partir de les 18:45, Ferran Cano i Àlex Blanquer ens acostaran en directe la lectura de premis de les Falles de València 2024. Aquesta retransmissió també tindrà els comentaris de Xavi Serra, de Malalt de Falles, i Paloma Mas, jurat de falles d’especial de l’any passat, i filla i neta d’artista faller, amb connexions en directe des de les falles guardonades.

Diumenge 17 a partir de les 16:00 h i dilluns 18, a partir de les 15:30 hores fins a la matinada, arriba l’acte més emotiu de les per a falleres i fallers, però també el més esperat pels espectadors: l’Ofrena de flors a la Mare de Déu dels Desemparats. L’Ofrena serà narrada per Ferran Cano i Ampa Caballero. Amb ells estaran com a convidats Raquel Alario, fallera major de València 2017; Xavi Rausell, indumentarista i estudiós de la indumentària tradicional; Hugo Chinesta, músic i compositor; Patricia Sanz Sala, fallera major infantil de València 1986 i Rocío Pascual, fallera major infantil 2012.

Busca’t en l’Ofrena

À Punt retransmet íntegrament l’Ofrena per la televisió i pel web, i posteriorment aquesta es publicarà en el web de la televisió pública per segments horaris per tal de facilitar la tasca de buscar-se per franges horàries.

Enguany, la Falla Duc de Gaeta - Pobla de Farnals, guanyadora del Premi La Colla d’À Punt 2023, serà l'encarregada de dur la cistella que À Punt ha preparat per a ofrenar a la Mare de Déu. La secció té prevista l'entrada a la plaça de la Mare de Déu el diumenge 17 a les 18:00 h.

L’especial de la nit de la Cremà començarà a les 20:00 hores. La televisió valenciana viatjarà per les principals localitats falleres de la Comunitat Valenciana.

À Punt retransmetrà la cremà del primer premi de la falla infantil de la Secció Especial que començarà al voltant de les 20:30 hores, per a continuar amb la cremà de la falla infantil municipal. A partir de les 22:30 hores podrem assistir a la cremà del primer premi de la Secció Especial i, es donaran per acabades les Falles 2024 amb la cremà de la falla municipal des de la plaça de l’Ajuntament.

Els principals actes festius es podran seguir també en directe a través del web d’À Punt (www.apuntmedia.es) i per les xarxes socials (Facebook, Instagram).