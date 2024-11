Tren inoperativo y ninguna alternativa por carretera: “Tengo que coger un bus de Alsa que me cuesta diez euros”

Las líneas C1, C2 y C3 han quedado inoperativas tras la DANA y con ello, Renfe sigue sin ofrecer ninguna alternativa por carretera. Dos semanas después de la riada que arrasó con todo a su paso, el Ministro de Transportes, Óscar Puente, y los trabajadores de Adif siguen con las labores de reparación de las vías afectadas. Muchos de los usuarios que necesitan este transporte para desplazarse a sus puestos de trabajo, clases o centros de salud han tenido que recurrir a la opción de compartir coche o conformarse con una línea de autobús lenta y en muchas ocasiones, masificada y con horarios insuficientes.

Ainhoa Tormo es una de las perjudicadas. Estudiante de Filología Catalana, la DANA la pilló en su piso de estudiantes. El día previo de la catástrofe y con una alerta roja lanzada por Aemet, la Universitat de València tomó precauciones y mandó un correo para cancelar todo tipo de actividad docente, administrativa, investigadora y cultural. Al día siguiente, tuits de socorro y vídeos sobre la riada desbordaron las redes sociales. El pueblo de Tormo se encuentra a más de 80 kilómetros de la capital valenciana. El tren de Media Distancia es el único que pasa cerca de su localidad: hace transbordo en la C2 para desviarse hacia Alcoi, pero desde el pasado 29 de octubre se quedó sin este servicio regional de ferrocarriles.

“El martes pasado tuve que recurrir a Alsa, mi única alternativa. Me compré un billete que me costó cerca de diez euros. En la página web ponía que el bus tenía 30 plazas, pero cuando llegué a la estación, era uno de 60. Hay gente que no pudo comprar un bono porque supuestamente no quedaban. Tardé tres horas porque tuvo que desviarse”, manifiesta Tormo. Los vagones del tren al que recurre tienen una capacidad de 200 plazas, más del doble que las del autobús.

La estudiante también denuncia que solo hay un bus que parte desde Valencia a las 16:00 horas y otro desde Albaida (punto desde donde se sube) a las 10:35 horas. Este servicio, independiente de Renfe y de la empresa Alsa, ya existía antes de la riada.

Vuelta a la circulación

Desde el Ministerio de Transportes, explican que se espera retomar la circulación de las líneas C1 y C2 a partir este miércoles. Concretamente, los tramos que comprenden Gandía-Silla y Moixent-Carcaixent. Además, Puente ha comunicado a través de su cuenta en X que el próximo jueves 14 se “reanudará con normalidad el servicio habitual” de la línea de alta velocidad entre València y Madrid, y ese mismo día se volverán a poner en venta los billetes: “Las imágenes de hace 11 días son ya solo historia”, destaca en el tuit. La circulación por carretera también continúa limitada, pero desde esta cartera confían en recuperar pronto el tramo de la A-7, el sur de la A-3, y un tramo de la N-330.