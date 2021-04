El solar de Jesuitas de València será un jardín inspirado en la agricultura dedicado a la activista vecinal Trini Simó

El conocido como solar de Jesuitas, en València, se convertirá en un jardín inspirado en la agricultura, como homenaje a la producción agrícola y al paisaje de huerta vinculado a la ciudad. La nueva zona verde, junto al Jardín Botánico y el Jardín de las Hespérides, estará dedicada a la profesora universitaria, historiadora del arte, Hija Predilecta de la capital valenciana y activista vecinal Trini Simó.

El nuevo espacio recibirá el nombre de esta integrante de la plataforma Salvem El Botànic, colectivo que luchó para evitar la construcción de edificios en el solar y en favor de su conversión como zona verde. Así lo ha anunciado este jueves el alcalde, Joan Ribó, tras firmar con la rectora de la Universitat de València (UV), Mavi Mestre, el convenio que posibilitará la creación del jardín, su gestión y difusión con una solución integral.

Ambos han considerado "histórico" e "importante" este día y el documento suscrito, en un acto celebrado en el Botánico. En la misma línea se han pronunciado el vicealcalde, Sergi Campillo, y el director del Jardín Botánico, Jaime Güemes, que han participado también en la presentación de la iniciativa.

El propietario del Jardín Trini Simó será, como dueño del suelo, el consistorio, que se encargará de la ejecución y mantenimiento del espacio, mientras que la UV colaborará en la conformación del proyecto, su difusión y dinamización didáctica, dado que se concibe como un espacio de paseo y disfrute y enclave "educativo" y "divulgativo".

El nuevo entorno verde, visitable y abierto al público, se incluirá en la red de jardines de la ciudad y tendrá como discurso la huerta, su historia y biodiversidad, la alimentación de proximidad y la sostenibilidad. La UV aportará la base científica de este contenido y se ocupará del mantenimiento a largo plazo de este y de su aprovechamiento didáctico.

Ribó ha explicado que el Ayuntamiento convocará un concurso para la redacción y realización del proyecto y que este proceso se completará con "un plan director de todo el entorno" que deberá ser "consecuente" con el plan especial de protección de esta zona de València, "recuperar la alquería de la calle Beato Bono y dinamizar esta isla verde".

El solar quedó definitivamente libre de edificabilidad tras el convenio suscrito en la etapa de gobierno del PP entre el Ayuntamiento y Expogrupo, que tenía proyectada la construcción de un hotel en este suelo y que renunció a esta idea a cambio de trasladarlo al espacio que ocupaba el consistorio en la avenida de Aragón.

El alcalde (Compromís) ha expuesto que este terreno forma parte de "un área mucho más extensa" con el templo de San Miquel y San Sebastián y las Torres de Quart y ha señalado, en alusión al concurso, que tal "magnitud y simbolismo" obligaba a "invitar a los profesionales --presentarán propuestas anónimas-- de la arquitectura, el paisajismo, la biología o la botánica a aportar las mejores ideas para contratar la redacción del proyecto" del jardín, "su dirección facultativa y la intervención arqueológica".

Ribó ha precisado que será "un único encargo" de cerca de 160.000 euros ya reservados en el presupuesto municipal. "Hoy escribimos una nueva página de la historia del paisaje que fue y que será", ha indicado el primer edil, que ha precisado que el nuevo jardín se extenderá sobre los 100.215 metros cuadrados del solar de Jesuitas, próximo también al Jardín del Turia.

Asimismo, ha manifestado que "ahora que se habla tanto de supermanzanas", hay que resaltar que "en València ya teníamos una" --la conformada por este terreno, el Botánico y las Hespérides-- y que "solo debíamos recuperarla y hacerla atractiva".

Sin huertos urbanos

Sergi Campillo ha descartado hablar de fechas para la resolución del concurso, aunque ha dicho que "comenzará muy pronto", y el inicio de las obras. Ha asegurado que el nuevo recinto no tendrá huertos urbanos como sucede en Malilla o Rambleta porque se concibe como "un jardín" aunque vaya a "poner en valor la agricultura".

Joan Ribó ha repasado la historia del solar de Jesuitas desde hace casi treinta años y ha recordado el "abrazo cívico" que en junio de 1995 convocó Salvem El Botànic para "unir simbólicamente" este espacio y el Jardín Botánico, además de valorar las movilizaciones llevadas a cabo frente "a la presión inmobiliaria" en este punto.

"Veintiséis años después, en satisfacción de una histórica demanda ciudadana urbanística, debemos hacer los honores a toda la gente que trabajó intensamente por el interés público", ha dicho. Igualmente, ha apuntado que "el reto" de este solar es "también social", por lo que ha declarado que no se puede "ser indiferente" a la realidad del callejón situado en este entorno y se debe trabajar "para mejorar la situación de personas sin hogar" que hay.

La firma del convenio ha estado precedida por el trabajo de una comisión --política y técnica-- de Ayuntamiento y Universitat para lograr el acuerdo y la redacción del documento. A partir de ahora habrá una comisión de seguimiento para vigilar la ejecución de convenio. Para la resolución del concursos habrá un jurado "interdisciplinar y paritario" con miembros de la UV, el consistorio y externos, ha precisado Campillo.

"Hoy se cierra una etapa de transformación urbana vinculada al solar de Jesuitas" para crear en él, "de la mano de la UV" un "espacio municipal, abierto a la ciudadanía" y con "función didáctica", ha considerado Mavi Mestre, que ha repasado la historia del Botánico y los vínculos entre la institución académica y el Ayuntamiento "desde 1499".

No será ampliación

La rectora ha aseverado que el Jardín de Trini Simó "complementará el Botánico" y será "una transición, en forma de pulmón verde, al Jardín de las Hespérides y, más allá, al Jardín del Turia" y ha agradecido a Ribó y Campillo que esto pueda ser "realidad" tras años.

Güemes ha subrayado que a pesar su de ubicación junto al Botánico, el nuevo "espacio singular" no será una ampliación del primero. Como Campillo ha subrayado que estos enclaves y las Hespérides no estarán conectados físicamente --han preciado que la valla del Botánico está protegida y no se puede tocar y que este tiene un discurso que se debe respetar-- aunque tendrán "una oferta explicativa de conjunto" todos.